İbrahim Benter’in yeni akademik çalışması yayınlandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in nano ilaç konusundaki yeni akademik çalışması geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Kalp hastalıklarını iyileştirmek üzere nano ilaç kullanımını inceleyen çalışma, bir bilimsel yayın olan “International Journal of Nanomedicine” dergisinde “Nanotoxicology of Dendrimers in the Mammalian Heart: ex vivo and in vivo Administration of G6 PAMAM Nanoparticles Impairs Recovery of Cardiac Function Following Ischemia-Reperfusion Injury” başlığıyla yayınlandı.

Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Benter “Gençlerimiz Kıbrıs’ta yaşasalar da, dünya ile iletişim içinde olmaktan ve global düşünmekten hiç vazgeçmesinler. Eğitimlerini ve geleceklerini global düşünerek planlasınlar, yerel sorunlara odaklanıp moral bozmasınlar. Kıbrıs’tan çıkıp da dünyada başarılı olmuş birçok insanımız vardır. Aynı zamanda, Kıbrıs’ta yaşayıp dünya vatandaşı olmak da mümkündür. Bunun için vizyonumuzu geniş tutmalı ve yılmadan çalışmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Tıp Farmakoloji profesörü olarak çalışmalarını sürdüren İbrahim Benter, ilaçbilim anlamına gelen farmakoloji alanında geçmişte önemli çalışmalara imza atıp ACE2 isimli proteinin insan vücudundaki önemini keşfetmişti. Prof. Benter, bu buluşu ile birçok önemli ilacın bulunmasının da önünü açmıştı.

Türk Maarif Koleji mezunu olan Benter, 2013 yılında Evkaf Genel Müdürü olduktan sonra da ilaçbilim çalışmalarına ara vermedi. 2019 yılı Mart ayında nano ilaç konusunda bir akademik çalışma yayınlayan Prof. Benter’in, bu alandaki yeni akademik çalışması da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.