“İbadetin engellenmesi uygulamasına son verilmeli”

İki toplumlu sivil toplum örgütü #UniteCyprusNow, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının politikalarının taraflar arasında güvensizliği arttırdığını ifade etti. #UniteCyprusNow’dan yapılan yazılı açıklamada, “Tarafların politikaları bölünmüşlüğe ve güvensizliğe hizmet ediyor” denildi. Açıklamanın tam metni şu şekilde: UniteCyprusNow, Güzelyurt’taki Ay Mamas kilisesinde 1,2 ve 3 Eylül tarihlerinde her yıl yapılan dini ibadete bu yıl izin vermeyen Kıbrıslı Türk yetkilileri kınar. İznin verilmemesine gerekçe olarak, Kurban Bayramı tatilinde güvenlik personelinin büyük çoğunluğunun izinde olacağı ve güvenliğin sağlanamayacağı, gösterilmiş, ve ibadetin Bayram sonrasına denk gelen 5 Eylül sonrası yapılabileceği ifade edilmiştir. Oysa Kıbrıslı Rumların kutsal günü 2 Eylül’e denk gelmekte, bu ibadetin başka bir gün yapılması, kutlama amacını ortadan kaldırmaktadır. UniteCyprusNow, bu kararın, Kıbrıslı Türk yetkililerin, ibadet sayısının çok arttığı ve güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle, Rum Ortodoks dini ibadetlerini engellemeye yönelik yeni politikasının bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Böylesi engellemeler kabul edilebilir değildir. Kişinin ibadetini özgürce yapabilmesi İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi’nde de belirtildiği üzere temel bir insan hakkıdır. Bu türden engeller, toplumlar arasındaki ilişkilere zarar vermekle kalmayıp, olumsuz bir atmosfer yaratmakta ve UniteCyprusNow’ın aşılması için mücadele verdiği güvensizliği ve önyargıları artırmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta 2003 yılından bu yana hiçbir olay yaşanmadan yapılan Ay Mamas ayininin ve diğer kiliselerdeki ibadetlerin devam edebilmesi ve din ve ibadet özgürlüğüne saygı gösterilmesi için Kıbrıslı Türk yetkililerine çağrı yaparız.

İbadetlerin engellenmeden devam etmesi Kıbrıs’ta Hristiyan ve Müslümanların bir arada kendi dini kutlama ve ibadetlerini yapabileceklerini ve Kıbrıs’ın liderlerin söylediği gibi, gerçek anlamda çok kültürlü bir ada olduğunu gösterecektir.