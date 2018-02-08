İakovos Kampanelis’in “Kırmızı Eldivenli Stella” oyunu
Lefkoşa'da 9 Şubat'ta gerçekleşecek gösteriler İngilizce ve Türkçe altyazılı olacaktır
THOK Merkez Sahne'nin uzun zamandır beklenen, Konstantinos Arvanitakis'in yönettiği ve müziğini Stamatis Kraounakis’in yazdığı Kırmızı eldivenli Stella oyunu, 20 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da prömiyerini gerçekleştirdi.
Oyunun güçlü sanat ekibi, Iakovos Kambanellis'in başyapıtını heyecan veren bir prodüksiyonla hayata geçirmeyi taahhüt ederken iki ana rolü Kika Georgiou ve Panayotis Buyuris üstlenmektedir.
Hem bir tiyatro oyunu, hem de bir sinema filmi (Stella, yönetmen Mihalis Kakoyannis, başrolde Melina Merkouri) olarak halka sunulan oyun, THOK’un repertuarında ilk defa yer almaktadır.
Gösteriler
Lefkoşa
Merkez Sahne, Evis Gavriilidis
her Cuma, Cumartesi 20.30 ve Pazar 18.00
Larnaka
Belediye Tiyatrosu
28 Şubat Çarşamba, 20.30
Limasol
Rialto Tiyatrosu
23 Mart Cuma, 20.30
24 Mart Cumartesi, 17.00
Oyun, 15 yaşın üzerindeki izleyiciler için önerilir
Bilgi / Bilet
Lefkoşa :THOK Tiyatro Gişesi, Telefon No: 77772717
(Salı-Pazar 10.00-13.00, 16.00-18.00)
Limasol: Rialto Tiyatrosu Gişesi, Telefon No: 77777745 (Pazartesi-Cuma 10.00-13.00, 17.00-19.00 ve Cumartesi 10.00-13.00) ve www.rialto.com.cy web sitesinde
Larnaka: Belediye Tiyatrosu Gişesi, Telefon No: 24665795 (Pazartesi-Cuma 10.00-13.00, 16.00-18.00 ve Cumartesi 10.00-13.00)
Bilet Fiyatları:
€12
€6 (İşsiz kişiler ve emekliler ilgili belgeyi göstererek, 25 yaşından küçükler kimlik kartı)