İakovos Kampanelis’in “Kırmızı Eldivenli Stella” oyunu

THOK Merkez Sahne'nin uzun zamandır beklenen, Konstantinos Arvanitakis'in yönettiği ve müziğini Stamatis Kraounakis’in yazdığı Kırmızı eldivenli Stella oyunu, 20 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da prömiyerini gerçekleştirdi.

Oyunun güçlü sanat ekibi, Iakovos Kambanellis'in başyapıtını heyecan veren bir prodüksiyonla hayata geçirmeyi taahhüt ederken iki ana rolü Kika Georgiou ve Panayotis Buyuris üstlenmektedir.

Hem bir tiyatro oyunu, hem de bir sinema filmi (Stella, yönetmen Mihalis Kakoyannis, başrolde Melina Merkouri) olarak halka sunulan oyun, THOK’un repertuarında ilk defa yer almaktadır.

Gösteriler

Lefkoşa

Merkez Sahne, Evis Gavriilidis

her Cuma, Cumartesi 20.30 ve Pazar 18.00

Larnaka

Belediye Tiyatrosu

28 Şubat Çarşamba, 20.30

Limasol

Rialto Tiyatrosu

23 Mart Cuma, 20.30

24 Mart Cumartesi, 17.00

Oyun, 15 yaşın üzerindeki izleyiciler için önerilir

Bilgi / Bilet

Lefkoşa :THOK Tiyatro Gişesi, Telefon No: 77772717

(Salı-Pazar 10.00-13.00, 16.00-18.00)

Limasol: Rialto Tiyatrosu Gişesi, Telefon No: 77777745 (Pazartesi-Cuma 10.00-13.00, 17.00-19.00 ve Cumartesi 10.00-13.00) ve www.rialto.com.cy web sitesinde

Larnaka: Belediye Tiyatrosu Gişesi, Telefon No: 24665795 (Pazartesi-Cuma 10.00-13.00, 16.00-18.00 ve Cumartesi 10.00-13.00)

Bilet Fiyatları:

€12

€6 (İşsiz kişiler ve emekliler ilgili belgeyi göstererek, 25 yaşından küçükler kimlik kartı)