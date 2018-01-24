İ. Hakkı Alpagut, Kütüphanesi açılıyor

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Kurucu Üyesi, Avukat İ. Hakkı Apagut, ölümünün 7’nci yıldönümünde gerçekleştirilecek iki etkinlikle anılacak.

“Alpagut’un Anısına” isimli anma programı uyarınca ilk etkinlik, 26 Ocak Cuma günü, saat 12,30’da Yuvacık Kabristanlığı’nda yer alacak ve merhum Alpagut, kabri başında anılacak

GÜKAD Lokali’nde saat 13.30 yapılacak ikinci etkinlikte de, GÜKAD tarafından oluşturulan, İ. Hakkı Alpagut Kütüphanesi’nin açılışı ve kokteyl yer alacak.