İ. Hakkı Alpagut, Kütüphanesi açılıyor
GÜKAD Kurucu Üyesi, Avukat İ. Hakkı Apagut, ölümünün 7’nci yıldönümünde gerçekleştirilecek iki etkinlikle anılacak.
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Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Kurucu Üyesi, Avukat İ. Hakkı Apagut, ölümünün 7’nci yıldönümünde gerçekleştirilecek iki etkinlikle anılacak.
“Alpagut’un Anısına” isimli anma programı uyarınca ilk etkinlik, 26 Ocak Cuma günü, saat 12,30’da Yuvacık Kabristanlığı’nda yer alacak ve merhum Alpagut, kabri başında anılacak
GÜKAD Lokali’nde saat 13.30 yapılacak ikinci etkinlikte de, GÜKAD tarafından oluşturulan, İ. Hakkı Alpagut Kütüphanesi’nin açılışı ve kokteyl yer alacak.
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