Hüsnü Mübarek 92 yaşında veda etti

Mısır devlet televizyonun haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti.



Mısır devrik lideri Hüsnü Mübarek'in oğlu Ala Mübarek bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.



Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı oldu.