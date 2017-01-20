Hüsnü Mahalli’ye tahliye kararı

Tutuklu gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında tahliye kararı verildi.

Mahalli, evinden gözaltına alınmış ve tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece 15 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede Mahalli için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iki yıl dört aydan yedi yıl üç aya kadar hapis cezası istenmişti.

MS hastası Mahalli’nin sağlık durumunun iyi olmadığına dair haberler basına yansımıştı. Bu sebeple Mahalli’nin tahliye edilmesi isteniyordu.

İddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli’nin tahliyesine karar verdi.