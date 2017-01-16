Bir dönem YENİDÜZEN gazetesinde de köşe yazıları yazan gazeteci Hüsnü Mahalli'nin sağlık durumumun kötüye gittiği haber verildi.

Cumhuriyet gazetesinde çıkan habere göre; “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla 5 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli’nin sağlık durumu hakkında kızından açıklama geldi. Mahalli’nin kızı Sevra Mahalli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hüsnü Mahalli’nin durumunun ağırlaştığını, tutukluğuna ilişkin de itiraz başvurusu yapacağını açıkladı. Sevra Mahalli attığı tweette babasının kan değerlerinin kötüleştiğini yazdı.

10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında TBMM’de açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Hüsnü Mahalli’nin Cerrahpaşa’da tedavi gördüğünü hatırlatarak Hüsnü Mahalli’nin günde en az iki saat yürümesi gerektiği halde yürüyemediği için felç geçirme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazmıştı. Barış Yarkadaş, bu yüzden Hüsnü Mahalli’nin iddianamesinin bir an önce hazırlanması ve tahliye edilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.