Hüseyin Ruso'nun ailesi tepkili

Tekke Bahçesi kazılarında 54 yıl sonra bulunan Küçük Kaymaklılı Hüseyin Ruso’nun ailesi Başbakan Hüseyin Özgürgün’e mektup gönderdi. Hüseyin Ruso’nun, anıtının olduğu yerde gömülmesini talep eden aile, talepleri yerine gelene kadar defin işlemini yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Ruso ailesinin konu ile ilgili basın açıklaması ve Başbakan Özgürgün’e 12 Aralık’ta gönderilen mektubun tam metni şu şekilde:

Ruso Ailesinden Halkımızın bilgisine...

Şehit Hüseyin Ruso, 25 Aralık 1963 tarihinde K. Kaymaklı’da Rumların kurşunlarıyla şehit olmuş bir şehidimiz...

İsmi okula, stadyuma verilmiş, adına şiirler yazılmış, her yıl özel törenlerle anılan, mücadelemizin ölümsüz isimlerinden biri..

Acısı Ruso ailesinin yeni nesil bireylerinin yüreğinde de hep yaşamaktadır... Acımızı hep VATAN SAĞOLSUN diyerek sineye çektik.

Bugüne kadar teselliyi halkımızın ve siyasi ayırımsız tüm siyasilerin Şehit Hüseyin Ruso’yu sahiplenmesinde de bulduk...

Şehit Hüseyin Ruso’nun nerede şehit olduğunu bildik ve çok yakın geçmişe kadar mezarını bilmedik..

Mezarını bilmedik ama mezarı olarak K. Kaymaklı’da şehit düştüğü yerdeki anıtını kabullendik... Oraya her gidişimizde cansız bedeni yanında ruhunun da orda bizimle olduğunu hissettik.

Tekke Bahçesindeki şehitlikte yapılan kazılarda Şehit Hüseyin Ruso’nun kemiklerine de ulaşıldı. Yıllarca meçhul yazılan bir mezarda yattığını öğrendiğimiz zaman sarsıldık...

Sarsıldık çünkü 1963’te şehit olmasının ardından yaşananları da öğrendik... Rumlar Şehit Hüseyin Ruso’nun cansız bedenini Rum tarafındaki hastanenin morguna taşımış ve öteki şehitlerle Türk tarafına iade etmek istemişti Ancak liderliğimiz kabul etmeyince Ayvasıl’da toplu mezara gömülmüşler... 1964 Ocak ayının başlarında toplu mezar açıldı, şehitler otopsi sonrası Tekke Bahçesi’ne gömüldü. Hüseyin Ruso’yu tanıyamadan meçhul diye gömdüler...

54 yıl sonra şimdi bedeninden geriye kalanları yeniden toprakla buluşturma zamanı geldi.. Hem aile hem Kaymaklı camiası şehit düştüğü yerde toprağa verilmesini istedik. Bu isteğimizi Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı bizleri kabul ettiği gün de seslendirdik... Asker ve siyasilerin ilk tepkileri olumluydu...

Karar aşamasında ne olduysa oldu özellikle hükümette tavır değişikliği oldu.

Şehitler ve Anıtlar Komisyonu olumsuz karar verdi. Kararın olumsuzluğunda Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin mektubun etkili olduğu söylendi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin tavrının arkasında neler olduğuyla ilgili bilgi ve görüşlerimiz var... Ancak polemik tarafı olmak istemiyoruz.

Konuyla ilgili görüşlerimizi daha doğrusu duygularımızı Başbakan Hüseyin Özgürgün’e yazdık. Mektubun altına aile ile birlikte K. Kaymaklı Kulünü ve K. Kaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği de imza koydu. Sabırla yanıt bekledik.. Maalesef yanıt verilmemesi bir yana telefonlarımıza bile yanıt vermedi.

Çok üzgünüz..

Başbakan’a yazdığımız mektubun son iki paragrafı şöyledir:

‘Karar vericilerin, yıllarca ulusal bir kahraman olarak nitelediği Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi ve kocaman bir camiadan, ortak arzu olarak gündeme gelen talebe, ilk başta gösterdikleri sıcak, olumlu yaklaşımla bakmalarını istiyor ve bekliyoruz.

Şehit Hüseyin Ruso için son görevimizi yerine getirirken polemik tarafı olmak istemiyoruz. Ancak haklı talebimiz yerine gelene kadar defin işlemini yapmama kararlılığımızın bilinmesini de istiyoruz.’

Bu arada Mücahitler Derneği de Başbakana mektup yazıp, ailenin isteğine saygı gösterilmesini istedi. Onlara da yanıt verilmedi.

Kararımızdan dönmedik. Şehit Hüseyin Ruso, şehit düştüğü yerde toprakla buluşana kadar bekleyeceğiz...

Bu açıklamaya yapıp yapmama konusunda hep ikilem içinde olduk. Ancak sonunda ulusal kahraman olarak sahip çıktığı bir şehidine reva görülenleri halkımızın bilmesi gerektiğine inanıp açıklamayı yaptı.

Amacımız tektir... Amacımız Hüseyin Ruso’nun hak ettiği yerde Anıt Mezarında toprağa verilmesidir..

Şu da bilinsin Şehit Hüseyin Ruso, nutukların değil, vatanının şehididir... Şehit Hüseyin Ruso’nun nutuk ve tören sevgisine, saygısına ihtiyacı yoktur. O sadece ailemizin, Kaymaklılıların değil tüm Kıbrıs Türkü’nün kalbinde hep vardır.

Halkımıza saygı ve sevgilerimizi sunarken karar vericileri bir kez daha kararlarını gözden geçirmeye davet ederiz.

Ruso Ailesi Adına

Ahmet RUSO

Sayın Hüseyin Özgürgün

Başbakan.

Hüseyin Ruso’nun 25 Aralık 1963 tarihinde, Küçük Kaymaklı köyü halkının Hamitköy’e tahliyesi sırasında vurulup şehit düştüğü ancak naaşının 54 yıl boyunca ortada olmadığı ve bulunamadığı bilinmektedir.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ve Küçük Kaymaklı’nın sembol isimlerinden olan Hüseyin Ruso’nun kayıp olan naaşı, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2016 yılında Tekke Bahçesi Şehitliğinde gerçekleştirmiş olduğu kazılar sonucunda 54yıl sonra bulunmuştur. Bu bilgi 27 Kasım 2017 tarihinde ailemize resmi olarak iletildi.

Bu gelişme sadece Ruso ailesinde değil, tüm Kaymaklılarda buruk bir sevinç yaratmıştır. Gerekli prosedürler gereği Ruso ailesi, defin yeri olarak, Hüseyin Ruso’nun toplumlar arası çatışmalar sırasında, 25 Aralık 1963 tarihinde, hayatını riske atarak, Küçük Kaymaklı halkının Hamitköy’e güvenli bir şekilde tahliyesini sağladığı sırada şehit düştüğü ve şehit düştüğü yerde adına yapılan anıtın olduğu yere gömülmesini talep etmiş ve etmektedir.

Nitekim ailenin bu isteği, Hüseyin Ruso’nun hayatta kalan tek kardeşi Meryem Ruso Paralik tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulünde de dile getirilmiştir.

Buna ek olarak aile tarafından Şehitlikler ve Anıtlar Komisyonu’na yapılan başvuruda da bu husus ve talep vurgulanmış, gerekli dilekçeler İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir.

Özelde Ruso ailesinin genelde Kaymaklıların duygusal ve 54 yıllık geçmişle uyumlu bu talebi asla bir ayrıcalık talebi değil ve böyle algılanmamalıdır.

Türk - İslam geleneğinde şehitlerin, şehit düştükleri yere gömülme vardır ve adamızın çeşitli yerlerinde bunun örneklerini görmek pekala mümkündür. .

Her yıl Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde K. Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenin devamı olarak Şehit Hüseyin Ruso’nun şehit düştüğü yerde, Şehit Hüseyin Ruso anıtında devlet töreni yapılmaktadır…

Devletimiz yetkililerinin de katılıp, sahiplendiği törene Ruso ailesi ve K. Kaymaklılar da düzenli olarak katılmaktadır.

Ailesi, sevenleri, K. Kaymaklılar ve halkımız tarafından Şehit Hüseyin Ruso anıtı farklı, derin bir duygusallıkla adeta Hüseyin Ruso’nun mezarı olarak kabul edilmiş hatta pek çok insanımız o duygularla anıt başında Fatiha Süresi okumuş ve okumaktadır.

Kısacası 20 yıl dolayında geçmişi olan Şehit Hüseyin Ruso anıtı sadece bir anıt olarak benimsenmemiş, Hüseyin Ruso’nun ANIT MEZARI olarak benimsenmiştir.

Şehit Hüseyin Ruso’nun şehit düştüğü yere, anıtın olduğu yerde gömülmesi, anıtı hayallerimizden öte gerçek bir anıt mezara dönüştürecektir.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin bu konuda takındığı olumsuz tavrı, bir şehidin anısına saygıyla örtüşür bulmuyoruz.

Karar vericilerin, yıllarca ulusal bir kahraman olarak nitelediği Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi ve kocaman bir camiadan, ortak arzu olarak gündeme gelen talebe, ilk başta gösterdikleri sıcak, olumlu yaklaşımla bakmalarını istiyor ve bekliyoruz.

Şehit Hüseyin Ruso için son görevimizi yerine getirirken polemik tarafı olmak istemiyoruz. Ancak haklı talebimiz yerine gelene kadar defin işlemini yapmama kararlılığımızın bilinmesini de istiyoruz.

Saygılarımızla…

Ruso Ailesi adına

Ahmet Ruso

K. Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı

Hasan Tosunoğlu

K. Kaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Canev Denner

Tarih : 12 Aralık 2017