Hüseyin Özbarışcı: Verdiğim sözleri yerine getiririm
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Gazeteci)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Saygılı ve hoşgörülü
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Elektrik teknisyeni
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Mesleğim icabı ülkemiz sporu
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve saygısızlık
En büyük pişmanlığım… Şu ana kadar hayatımda pek fazla pişmanlık duyabilecek bir durum söz konusu olmadı
En büyük sevincim… Ailemin her zaman yanımda olması
Hayatımın dönüm noktası… Üniversitede bölüm değiştirerek Gazetecilik bölümü okumak…
Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli
Başucumdaki kitap… Johan Cruyff ‘Benim Oyunum’ (Otobiyografi)
En keyif aldığım müzik… Pop ve özgün müzik dinlemeyi severim
En son izlediğim film… Arif V 216
Kendim için son aldığım şey… Fotoğraf makinesi
Dolabımdaki en gereksiz şey… Hiç giymediğim ve yıllardır dolapta duran kareli gömlek
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Yurt dışında tatil yapabilmek için gereken her şey…
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Dikkatsizliğim…
Kendimde beğendiğim özellik… Verdiğim sözleri ne olursa olsun yerine getirmeye çalışmak
Olmasa da olur… Silahlar
Olmazsa olmaz… Arkadaşlarım ve ailem
En iyi yaptığım yemek… Soslu makarna, kızarmış patates
Hayalimdeki dünya… Dünyadaki tüm halkların dil, din, ırk ayrımı yapmadan barış içinde yaşaması
Aşk benim için… ‘Ben’ değil, ‘Biz’ olarak düşünmek ve tüm zorluklara rağmen ilk günkü sevgiyi koruyarak ileriye daha güçlü bakmak…
Onunla çok tanışmayı isterdim… Lionel Messi (Futbolcu)
Görmek istediğim yer… Güney Amerika ülkeleri
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu atmak…
Son olarak söylemek istediklerim… Hayata barışık olalım. Karşımızdaki kişilere saygı, sevgi ve hoşgörüyü hiçbir zaman eksik etmeyelim…