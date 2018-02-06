Hüseyin Özbarışcı: Verdiğim sözleri yerine getiririm

(Gazeteci)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Saygılı ve hoşgörülü

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Elektrik teknisyeni

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Mesleğim icabı ülkemiz sporu

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve saygısızlık

En büyük pişmanlığım… Şu ana kadar hayatımda pek fazla pişmanlık duyabilecek bir durum söz konusu olmadı

En büyük sevincim… Ailemin her zaman yanımda olması

Hayatımın dönüm noktası… Üniversitede bölüm değiştirerek Gazetecilik bölümü okumak…

Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli

Başucumdaki kitap… Johan Cruyff ‘Benim Oyunum’ (Otobiyografi)

En keyif aldığım müzik… Pop ve özgün müzik dinlemeyi severim

En son izlediğim film… Arif V 216

Kendim için son aldığım şey… Fotoğraf makinesi

Dolabımdaki en gereksiz şey… Hiç giymediğim ve yıllardır dolapta duran kareli gömlek

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Yurt dışında tatil yapabilmek için gereken her şey…

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Dikkatsizliğim…

Kendimde beğendiğim özellik… Verdiğim sözleri ne olursa olsun yerine getirmeye çalışmak

Olmasa da olur… Silahlar

Olmazsa olmaz… Arkadaşlarım ve ailem

En iyi yaptığım yemek… Soslu makarna, kızarmış patates

Hayalimdeki dünya… Dünyadaki tüm halkların dil, din, ırk ayrımı yapmadan barış içinde yaşaması

Aşk benim için… ‘Ben’ değil, ‘Biz’ olarak düşünmek ve tüm zorluklara rağmen ilk günkü sevgiyi koruyarak ileriye daha güçlü bakmak…

Onunla çok tanışmayı isterdim… Lionel Messi (Futbolcu)

Görmek istediğim yer… Güney Amerika ülkeleri

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu atmak…

Son olarak söylemek istediklerim… Hayata barışık olalım. Karşımızdaki kişilere saygı, sevgi ve hoşgörüyü hiçbir zaman eksik etmeyelim…