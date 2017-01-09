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Hüseyin Küsbeci Karşıyaka'da

Hüseyin Küsbeci Karşıyaka'da

K-Pet 1.Lig Beyaz grup ekiplerinden Karşıyaka bonservisi Gençlik Gücü'nde bulunan Hüseyin Küsbeci ile anlaşma sağladı.

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Halit Dağ

K-Pet 1.Lig Beyaz grup ekiplerinden Karşıyaka bonservisi Gençlik Gücü'nde bulunan Hüseyin Küsbeci ile anlaşma sağladı.

Ligde zor günler geçiren yeşil beyazlı ekip, ilk devrenin son haftalarında takımın başına Emre Perçinci'yi  getirdikten sonra tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için transfere ağırlık verdi. Bu bağlamda Karşıyaka, elini çabuk tutarak sezona Merit Alsancak Yeşilova ile başlayan ve daha sonra sorun yaşayarak takımla yollarını ayıran golcü futbolcuyu renklerine bağladı.

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