Hüseyin Kanatlı'yı kaybettik

Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı, hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde bu sabah yaşamını yitiren Kanatlı, 89 yaşındaydı.

Kıbrıs Türkünün ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, 1959 yılında Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu Türkçe Bölümü’nde başladığı radyoculuğu, bir röportajında, “bizim çocuğumuz, biz de onun çocuğu” dediği BRT’de sürdürmüş, uzun yıllar ağırlıkla müzik programları yapmıştı.

Hüseyin Kanatlı, geçtiğimiz yıllarda Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yayımlanan, Nezire Gürkan’ın kendisiyle yaptığı röportajında mesleğe olan tutkusunu, “Mikrofon başında ölmek istiyorum. Bu iş tutku işi, aşk işi… Ben bu işe aşığım” diyerek ifade etmişti.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Kanatlı’ya 2 yıl kadar önce, öğrencileri arasında olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Kıbrıs Türk kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği eşsiz emeklerden ötürü anı plaketi takdim edilmiş; Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın basın, yayın ve televizyonculuk dünyasına ve topluma verdiği hizmetler ile her zaman hatırlanacak bir çınar olduğunu kaydetmişti.

Kanatlı da, 70 yıl boyunca kamu hizmeti verdiğini ve icra ettiği mesleği bir meslekten ziyade bir zevk olarak tanımladığını dile getirmiş, yapmış olduğu kamu hizmetlerinin, Akıncı tarafından anı plaketi ile onurlandırılmasının çok büyük bir manevi değeri olduğunun altını çizmişti.

Kanatlı için Perşembe günü sabah saat 10:00'da uzun yıllar emek verdiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda tören düzenlenecek. Kanatlı aynı gün öğlen namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

"Güçlü sesi hep kulaklarımızda olacak"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: Az önce sevgili hocam Hüseyin Kanatlı’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyası ulu bir çınarını kaybetti. Ülkemizin kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği emekleri asla unutulmayacak. Güzel Türkçesiyle bizlere ulaşan güçlü sesi hep kulaklarımızda olacak. Yayıncılık dünyası ve tüm halkımızın başı sağolsun.

Hüseyin Kanatlı kimdir

Kıbrıs Türk halkının ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunu olarak biliniyor.

1931 yılında Baf’ta doğan Kanatlı, ilkokulu Baf’ta ve Lefke’de okudu.

1949 yılında ise Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun olan Hüseyin Kanatlı, Güzelyurt’taki Öğretmen Koleji’ne girer ve 1951 yılında Binatlı’da öğretmen olarak meslek hayatına başlar. 1959 yılında radyoculuğa başlayan Kanatlı, hazırladığı müzik programlarının yanı sıra yaptığı tarihi ve milli programlar ile de tanınır.

Hüseyin Kanatlı 30 yıllık hizmetin ardından 1990 yılında BRT’den emekli oldu. Kanatlı’nın 2 kızı bulunuyor.