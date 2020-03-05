Hüseyin Kanatlı ‘evinden’ uğurlandı

Kıbrıslı Türklerin unutulmaz değerlerinden, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun duayeni, sunucu, eğitimci, kültür insanı Hüseyin Kanatlı son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin Kanatlı için BRT Stüdyosu’nda tören düzenlendi.

“Plak Yarışı” ve “Merhaba Dostlar” gibi programlarla anımsanan, meslekte 70 senelik bir geçmiş bırakan Hüseyin Kanatlı, Kıbrıs’ın dört bir yanında kulaklarda ve sahnelerde iz bıraktı.

BRT’deki törene Hüseyin Kanatlı’nın ailesi, kurum çalışanları yanı sıra sanatçılar katıldı.

Başbakan Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, BRT Müdürü Meryem Özkurt’la birlikte anmaya katıldı.

“Büyük ustanın çok sevdiği mekanda onu uğurluyoruz” sözleriyle başlayan anma töreninde, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, “Biz şanslı nesilleriz çünkü Hüseyin Kanatlı’nın sesiyle büyüdük” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, yeni nesillerde de Hüseyin Kanatlı gibi yetenekli, değerli, çalışkan isimlerin yetişmesini diledi. “Hüseyin Kanatlı en zor koşullarda bu topluma hizmet vermiştir, kendisini içtenlikle selamlıyoruz” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Mesleğinin ustasıydı, Türkçeyi en iyi kullanan biriydi. Bilginin, görgünün, nezaketinin ustasıydı. O’nu çok çok özleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim, çok önemli bir değerini yitirdi” diyen 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, büyük usta Hüseyin Kanatlı’nın başarılarından övgüyle söz etti.

Kızı Özen Kanatlı da anma töreninde konuştu, “Dünyalar iyisi bir insandı, ne kadar çok seveni var, gururluyuz” dedi.