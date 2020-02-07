Hürdeniz'in mutfağı yandı

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Hürdeniz Restoran isimli iş yerinin mutfak kısmında dün faal durumdaki havalandırma motoru ve buzdolaplarının bağlı bulunduğu fişlere gelen ana hatta kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde, mutfakta bulunan beyaz eşyalar, muhtelif mutfak eşyaları, mutfak ekipmanları ve mobilya yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.