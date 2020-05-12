Hurdalık cayır cayır yandı

Haspolat Sanayi bölgesinde hurdalık olarak kullanılan bir alanda meydana gelen yangına İtfaiye ekipleri müdahale etti. Hurdalık alanda yaklaşık 20 dönüme yayılan yangına, rüzgar ve yoğun duman nedeniyle müdahaleyi zorlaştırdı. Yangına polis, itfaiye, sivil savunma ekipleri, Lefkoşa ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri ile iş makineleriyle müdahale etti.

Yangının olduğu alandan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Elektrik sorunu nedeniyle itfaiye ekipleri yangına temkinli bir şekilde müdahale etti.

Yangından yükselen dumanlar, Lefkoşa ve Hamitköy ve civar köylerden de görüldü...



Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı / Sevay Alkan