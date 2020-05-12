Hurdalık alanda yangın

Haspolat Sanayi bölgesinde hurdalık olarak kullanılan bir alanda meydana gelen yangına İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Dakikalardır söndürülmeye çalışılan yangının rüzgarın da etkisiyle henüz kontrol altına alınamadığı belirtiliyor. Yangının olduğu noktada, alevlerin içinde bir de ev olduğu iddia ediliyor.

İddialara göre bu ev işçi lojmanı olarak kullanılıyor.

Yangının olduğu alandan zaman zaman patlama sesleri duyulurken, elektrik sorunu nedeniyle itfaiye ekiplerinin temkinli müdahale ettiği de gözlemleniyor. Etrafta kopan elektrik telleri ve devrilen elektrik direkleri de görülüyor.

Yangında çıkan siyah dumanların yanan lastiklerden kaynaklandığı da tahmin ediliyor.

Ayrıntılar geliyor…

Yangından yükselen dumanlar, Lefkoşa ve Hamitköy ve civar köylerden de görülüyor...