Hurda çalmakla suçlanıyor

Girne’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.M., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Emre Say olayla ilgili bulguları aktardı.

Say, zanlının 25 Mayıs tarihinde Karakum' da meydana gelen "Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 25 Mayıs tarihinde saat 22:00 raddelerinde kullanımında bulunan LA 233 plakalı arabayla Ozanköy'de, işletmeciliğini Tuncer Çeliker'in yaptığı "Mr. PİPE" isimli iş yerinin arka kısmına giderek, konu yerde muhafaza edilen toplam bin 500 TL değerindeki 11 adet hurda iç ve dış klima ünitelerini arabaya yükleyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis aynı günün gecesi zanlının Karaoğlanoğlu sanayi bölgesinde bahse konu arabayla tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını aktardı. Soruşturmanın yeni olduğunu belirten polis memuru Say, zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.