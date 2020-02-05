Hür-İş'ten Asgari Ücret çadırı

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ucret Tespit Komisyonu toplanana kadar bugün saat 16.00'da Başbakanlık önüne çadır kurup imza kampanyası başlatıyor.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

Hür-İş Federasyonu bugün 16:00’da başlamak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanana kadar Başbakanlık önünde çadır kurup sefalet ücreti olarak adlandırılan asgari ücreti ret ettiğimizi çadır eylemimizle Hükümet edenlere bildiriyoruz.

Tüm asgari ücretli çalışan emekçilerimizi gün içerisinde bu çadırda başlatmış olduğumuz imza kampanyasına imza atarak kendilerinin de bu sefalet ücretini ret etmiş olduklarını belirtmelerini istiyoruz.

Asgari ücret ile çalışanlar için Başbakanlık önünde çadırdayız.