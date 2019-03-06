HÜR-İŞ “Kadın İşçileri Büyük Kurultayı”na katılacak

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Çaluda başkanlığındaki bir heyet, Ankara’da 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle yarın düzenlenecek “Kadın İşçileri Büyük Kurultayı”na katılacak.

Hür-İş’ten verilen bilgiye göre, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’na üye olan Hür-İş’in yetkilileri, Kurultaya katılımın yanı sıra temaslarda da bulunacak.