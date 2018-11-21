Hür eşeği acımadan vurdular!

Didem MENTEŞ

Dipkarpaz’da 19 Kasım’da Ziyamet köyü çevresinde dolaşan hür eşeklerinden biri, kendini bilmez bir avcı tarafından vurularak öldürüldü. Konu eşeğin avcılar tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmesi ardından yetkililer hayvanın vurulduğunu tespit etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çevre ve Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, dün sabah polis nezaretinde, Veteriner Dairesi ile işbirliği içerisinde veteriner hekim Salih Özkıran tarafından otopsi yapıldığını, eşeğin vurularak öldürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çevre ve Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, dün sabah veteriner hekim Salih Özkıran tarafından otopsi yapıldığını, eşeğin vurularak öldürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

“Tespit edilirse işlem yapılacak”

Ziyamet’te bir avcı tarafından eşeğin vurulduğunu belirten Aktolgalı, eşeği vuran avcının tespit edilmesi halinde Çevre Dairesi’nin yetkisi altında gereken cezanın uygulanacağını aktardı.

Aktolgalı, “Çevre Dairesi personelinin bölgede personeli var ancak her avcıyı takip edecek bir durumu söz konusu değil. İlaç atsalar bile Karpaz’da bunu bulmamız mümkün değil” dedi.

“2000 tane hür eşek var”

Karpaz bölgesinde toplamda 2000 tane hür eşek olduğunu söyleyen Aktolgalı, Karpaz’daki telli alan dışında kalan eşekleri de toplayarak o bölgede koruma altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Aktolgalı: “Sosyal medyada yayınlandığı gibi 100 tane hür eşek kalmamıştır.Toplamda 2000 tane hür eşek vardır. Telli kısımda olan eşekleri de dışarıda olan eşekleri de geliştirdiğimiz proje kapsamında telli alana alıyoruz. Dışarıda olup herhangi bir kaza yaşanmaması için bu hayvanları içeri almaya çalışıyoruz. Bu yıl için sadece yakalayıp içeri götürdüğümüz 400 üzerinde eşek var. Bu hayvanlar Karpaz’dan tutunda Ziyamet, Kumyalı, Mehmetçik’e kadar yayılmış durumda. Arazi o kadar büyük ve engebeli ki bunları tek tek toplayıp götürmemiz gerekir ki bunlar için araçlarımız mevcut ve içeri götürüyoruz. Fakat günde 1 veya 2-3 tane götürüyoruz”

Taşkent Doğa Parkı ise öldürülen eşeğin üzerinden zaman geçtiği için ileri tetkike gerek duyulmadan gömüldüğünü duyurdu. Yardıma muhtaç doğa hayvanı görenlerin 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na bildirmelerini istenildi

Taşkent Doğa Parkı: “1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nı arayınız”

Taşkent Doğa Parkı ise öldürülen eşeğin üzerinden zaman geçtiği için ileri tetkike gerek duyulmadan gömüldüğünü duyurdu. Yardıma muhtaç doğa hayvanı görenlerin 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na bildirmelerini isteyen Doğa Parkı sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Dün (önceki) akşamdan itibaren pazar günü çekildiği belirtilen bir eşek fotoğrafı ile eşeğin zehirlenerek öldürüldüğü haberi paylaşılmış ve viral olarak yayılmıştır.

Bugün (dün) Veteriner Dairesi Veteriner Hekimi, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ve Polis eşliğinde yerinde yapılan incelemede hayvanın vurularak öldürüldüğü, yaranın içinden çıkan tüfek saçmaları ile belirlenmiş, hayvanın ölümünün üzerinden zaman geçtiği için ileri tetkik ya da necropsiye gerek duyulmadan gömülmesine karar verilmiştir. Polis soruşturması devam etmektedir.

Eğer doğada herhangi bir yaralı, hasta ya da yardıma muhtaç doğa hayvanı gördüğünüzde lütfen vakit kaybetmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hatti'nı arayınız.

Eğer doğaya zehir atıldığından şüpheleniyorsanız lütfen derhal Polis'i, Çevre Koruma Dairesini (123 Çevre İhbar Hattı), Veteriner Dairesini ve 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayınız.

Hayvanın gerçek ölüm sebebinin belirlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler. Bu hayvanın canice vurularak öldürülmesi ile ilgili bilgi sahibi kişilerin Karpaz Polisine bilgi vermeleri önemle rica olunur.