2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu öncesi Ombudsman’ın yayınladığı rapor üzerine bir açıklama yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu “Devlet ciddiyetinden uzak bir anlayış” ifadesini kullandı.

İkincisi bu yıl düzenlenecek olan Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu öncesi Ombudsman Emine Dizdarlı’nın, 1. Sempozyum sırasında hem Çatalköy Belediyesi’nin hem de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin işlem ve eylemlerinde kusurlu davrandıklarını belirten raporu basın yoluyla yayınlamasının ardından bir açıklamada bulunan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu “Biz de raporu basın aracılığıyla, sosyal medyadan öğrendik. 1. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun başlangıcında, sürenin kısıtlı olmasından dolayı taleplerimizi önce sözlü, sonra yazılı olarak sunduğumuz doğrudur. Ancak bunun dışında basında çıkan ve hala elimize ulaşmayan raporda, belirtilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyoruz. Çünkü tamamen art niyet ve ciddiyetsizlik var.” dedi.

“Devlet ciddiyetinden uzak”

Hulusioğlu, zamanlama açısından çok üzücü ve manidar bir rapor olduğunu belirterek “Ciddiyetten çok uzak buluyorum. Hem zamanlamayı hem yayınlanma şeklini. Sempozyuma sayılı günler kala, yurt dışından gelecek olan sanatçıların her türlü hazırlığının bittiği bir zamanda bunun yapılması hem de ilk sempozyumun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen raporun şimdi yayınlanmasını devlet ciddiyetinden uzak buluyorum” dedi.

“Yerinde inceleme yapılmadı”

Hazırlanan raporun sempozyum alanında inceleme yapılmadan, kulaktan dolma bilgilerle hazırlandığını söyleyen Hulusioğlu “Yerinde incelenip hazırlansaydı benim için değer ve saygı görecekti. Ama çok üzülerek söylüyorum kulaktan dolma bilgilerle hazırlandı. Kimse gelip burada bir incelemede bulunmadı” dedi.

“Mezarları Cumhurbaşkanımız veya Başbakanımız mı açtı?”

Hulusioğlu, raporda yazılan mezarların açıldığı iddialarına da “Geçen yıl birincisini yaptığımız sempozyumun açılışında Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ve şimdiki Başbakanımız, o zamanki ana muhalefet partisi lideri Tufan Erhürman da bulunuyordu. Raporu okuyorum, mezarlığı açabilecek yetki Cumhurbaşkanı ve Başbakan’da. Düşünüyorum, bizden habersiz mezarları mı açtılar? Bende bu rapor çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı” diyerek cevap verdi.

“Devlet tahrip etti, biz engel olduk”

SİT alanının tahrip edildiği konusuna da değinen Başkan Hulusioğlu “SİT alanında herhangi bir tahribat yapılmadı. Zaten bizim sempozyum alanımız SİT alanı üzerinde değil. Hatta SİT alanı olan kısımları devletin tahrip ettiğini görüyoruz. Orman Dairesi bu alan üzerine yangın şeritleri açtı. Bu sene de açmak istediler biz engelledik. Devlet eliyle yine su deposu yapıldı. Biz SİT alanı üzerinde hiçbir çalışma yapmadık. Çalışma yaptığımız yerler tamamen doğal materyallerle yapıldı. Taşlar koyarak yollar açtık, kamışlardan yaşam yerleri hazırladık” dedi.

“Devletin yapması gereken tanıtımı belediye üzerinden yapmanın gururunu yaşıyoruz”

Hulusioğlu, 1. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun uluslararası platformda büyük ses getirdiğini belirterek “Bu bağlamda da ülkemizin tanıtımıyla ilgili çok önemli bir proje olduğunu görmekteyiz. Çünkü 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’na Türkiye haricinde yurt dışından uluslararası sanatçıların göstermiş olduğu ilgi bunu tescil etmektedir. Devletin bu projenin tanıtımıyla ilgili yapması gerekenleri telediye üzerinden yapmanın gutunu yaşamaktayız” dedi.

“5 bin yıllık kültürümüzü yeni nesillerle buluşturduk”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 5 bin yıllık kültürel varlığı yeni nesillerle buluşturmak için çaba gösterdiklerini belirtti ve sözlerini “Birileri dürtüyor ve bu dürtme sonucunda uğraşılıyor. Biz ülkemizin geleceğiyle ilgili olan turizmi çeşitlendireceğiz diyoruz. Kumar turizminden, yalnız güneş ve deniz turizminden kurtarıp kendi tarihi eserlerimizi insanlara göstereceğiz diyoruz. Biz bunun heyecanını yaşarken bir veya birkaç kişinin hazımsızlığı üzerinden bu şekilde bir raporu en ciddi kurumlarımızdan birisinin yapması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Biz Çatalköy Belediyesi olarak politikalarımıza devam edeceğiz. Tarihimize, tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz çıkmaya da devam edeceğiz. Bugün Çatalköy Belediyesi olarak Vounous yerleşim yerinde, SİT alanında hiçbir tahribatımız söz konusu olmamıştır. Art niyetle talan ettik havası yaratılmasını utanç içinde seyrediyoruz. Bu projenin çok daha ciddi bir şekilde hayat bulabilmesi için var gücümüzle çalışacağız” diyerek bitirdi.

Ersenal “Burası çöplükken neredeydiler?”

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Başkanı Rauf Ersenal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Öncelikle burası molozlar yığınlarıyla, inşaat artıklarıyla doluyken bu raporu hazırlayan, hazırlatanlar neredeydi? Burası kayıp bir alandı. Kaç kişi burayı biliyordu? Madem biz Vounous’u tahrip edecek insanlarız neden bunun reklamını yapıyoruz?” Diyerek tepki gösterdi.

“Siparişle gelen gişe memuru”

Ersenal, Ombudsman’ın hazırladığı raporun geçen sene bölgeye siparişle ve organizasyonu sabote etmek isteyen bir kişi tarafından gönderilen gişe memurunun verdiği bilgiler üzerine çıkarıldığını belirterek “Bu gişe memuru buraya gelip terör estirmeye başladı. Hatırlıyorum, gri toprağı beton döktüler diye yazdılar. Bilirkişiyse eğer bir toprak nasıl beton diye yazılır? O rapor geçersiz ve illegaldir. Daha sonra organizasyonu engellemeye çalışan kişiler bunu kullanmaya çalıştı. Ama halkımız buna kanmadı. Yüzlerce, binlerce insan geldi. Yüzlerce öğrenci burada eğitim gördü, herkes ne yapıldığını gördü. Bu ülke çok büyük bir değer kazandı. Rahatsızlık niye?” Dedi.

“Kötü insanlar bu ülkeye zarar veriyor”

Vounous alanının çöplük olduğu dönemde bu yetkililerin nerede olduğunu soran Ersenal, “Bir sürü gönüllü insan geliyor buraya. Bir kişinin sipariş raporla bu olayı buraya getirmesinin takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Ombudsman’ı da buna alet etmişler. Kötü insanlar bu ülkeye zarar veriyor ve bizim kurumlarımız da buna alet oluyorlar. Düşman arayacaksanız dışarıda aramayacaksınız. Asıl düşman bizim içimizde” diyerek tepki gösterdi.

“Zahmet edip gelsinler, burayı görsünler”

Bölgede sonsuza kadar dünyaya örnek olabilecek bir model yaratıldığını, ölmüş bir yerin yaşatıldığını söyleyen Rauf Ersenal “Zahmet edip gelsinler buraya, ne yaptığımızı görsünler. Bizimle uğraşmasınlar. Burada gerçekten örnek ve güzel bir iş yapılıyor. Bu yıl yine Eski Eserler ile kontaktaydık, geldiler, gördüler ve takdir ettiler. Buna rağmen zamanlaması çok güzel ayarlanmış bir rapor kamuoyuna sunuldu. Biz bedeli ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz. Vizyonunda sorun olan yöneticiler kenara çekilsin. Burada kimse katliam yapmıyor. Halk buraya sahip çıktı. Bu durum rahatsızlık veriyorsa çekemeyenler daha çok rahatsız olacak. Biz burada yapmasak bile yolda yaparız, yine yaparız. Hiç sorun değil.” dedi.

“1932’den beri 187 mezar açıldı”

Ersenal son olarak mezarların tahrip edildiği iddialarına cevap vererek “Raporu hazırlayanlar, hazırlatanlar incelesin araştırsın, raporu öyle hazırlasın. Hangi mezarı açmışız? Mezarlar zaten açıktı. 1932’den beri 187 mezar açıldı burada. Başka da mezar yoktu. Zaten sempozyumun yapıldığı yerde mezar alanı yok. Mezarlar uzakta, oraya zaten girilemez. Bilmiyorlarsa öğrensinler, istemiyorlarsa, amaçları sadece burayı engellemekse engelleyemeyecekler. Ok yaydan çıktı, gençliğimiz burada herşeyi öğreniyor” dedi.

Atik “Bu tohum bütün deve dikenlerine inat büyüyecek”

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik yaşananlardan büyük utanç duyduğunu söyleyerek “Bir oyuncu olarak duygularımı nasıl ifade edeceğim konusunda sıkıntılarım var. Bir sanatçı olarak ise sanat felsefesinde, sanata evet noktasından hareket ettik hayatımız boyunca. Bütün işlerimizde bu şekilde hareket ettik. Nasıl 1983’te GÜSAD’ı kurarken “Bu tohum bütün deve dikenlerine inat büyüyecek” dediysek bu projede de aynısını söylüyorum” dedi.

“Sanatta rekabet çamur atmak değildir”

Atik, ülkemizde sanat rekabetinin “birbirimize çamur atmak” olarak algılandığını ama bunun böyle olmaması gerektiğini belirterek “Ben başkasının işinden daha güzel bir iş yapmalıyım diye bakmalıyız. Kendini sanatçı olarak ifade eden ama sanatın ne olduğunu doğru dürüst ifade edemeyen insanlar bu toplumun layık olduğu insanlar değildir. Bu toplumda insanlar kimin ne yaptığını, neyi başardığını çok çok iyi biliyorlar. Hayatımız boyunca herhangi bir sanatsal aktiviteyi bireysel olarak akçesel değer elde etmek için yapmadık. Yaptığımız her işi toplumsal ve ülkesel çıkarlar için ortaya koyduk. Bugünden sonra da böyle yaşamaya devam edeceğiz. Ancak birilerinin bir yerlerden akçasel kazanım elde edemeyeceğinden dolayı sağa sola çamur atmasına çalışmasına da dün olduğu gibi bugün de sessiz kalmayacağız. Eğer birileri, bu projede akçesel değer elde edemeyeceği için yer alamıyorsa Vounous ve Vounouslular için onurdur” dedi.

“Bütün korkuları peşkeş çekilen SİT alanının ortaya çıkması mı?”

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, bazı insanların asıl korkularının bu alan olmadığı, bir alt bölümde yer alan SİT alanının ortaya çıkacak olması olduğunu söyledi ve “Vounous isminin öne çıkması şayet bu ülkede Vounous’un şu anda bulunduğumuz yerinin önünde bulunan yapıların geçmişte kimler tarafından birilerine peşkeş çekildiğini ortaya çıkaracaksa, bütün korkularının oradaki SİT alanının ortaya çıkacak olmasıysa bu bizim değil onların meselesidir, bunu çok açık ve net olarak söylemek istiyorum” dedi.

“Devletin sahip çıkması gerekiyor”

Derman Atik, ilgi turizminin çeşitli turizm dallarını ortaya koymak anlamına geldiğini söyleyerek sözlerini şöyle bitirdi “Turizm Bakanlığı, ülkemizin devlet politikası ilgi turizmini gerektirir diyor. İlgi turizmi farklı, çeşitli turizm dallarını ortaya koymak demektir. Biz de burada bunu yapıyoruz. Devlet olarak buna sahip çıkılması gerekiyor. Bugün Çatalköy Belediyesi bilgilendirilmeden basın yoluyla açıklanan rapor bürokratik bir beceriksizliktir. Ülkemizde bu dönemde bile hala bu tarz olaylar yaşanıyorsa bu tam bir rezalettir”