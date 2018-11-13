Hulus İbrahim’i kaybettik

Kıbrıs’ta emek, barış ve özgürlük mücadelesi neferlerinden biri olan, PEO eski başkan yardımcılarından Hulus İbrahim 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Barışsever ve sendikacı kişiliğiyle bilinen İbrahim, uzun yıllar işçi sınıfı mücadelesinde de etkin rol oynamıştı.

İbrahim’in hayatını kaybetmesi ailesinin yanı sıra mücadele arkadaşlarını da yasa boğdu.

HULUS İBRAHİM KİMDİ?

Hulus İbrahim, Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Silifke köyünde 7 kardeşin en küçüğü olarak 1931’de doğdu. Küçük yaşta işçi temsilcisi olan İbrahim, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak sendikası PEO başkan yardımcılığına kadar yükseldi.

Kıbrıs’ta 1950’lerin ikinci yarısında sendikacılara yönelik suikastlar başlayınca 1958’de Londra’ya göç etti.

Londra’da da sosyalist muadelesine devam eden İbrahim ancak 1989’da Kıbrıs’a dönebildi.

Derviş Ali Kavazoğlu ve Fazıl Önder'in yakın arkadaşı olan Hulus İbrahim, anılarını BADEV yayınları altında çıkardığı "Mücadele Yılları" isimli kitabında toplamıştı.