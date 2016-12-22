Hükümetten: Medya Destek Programı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümetin, ülkede yayımlanan geleneksel basılı gazetelerin yaşatılmasını desteklemek amacıyla, gazetelere katkı yapılması yönünde karar aldığını açıkladı. Buna göre, aktif çalışan sayısına bakılmaksızın en az iki yıldır yayınlanan her gazeteye 20 bin TL destek verilecek. Ayrıca aktif çalışan sayısına göre de 15-30 ve 40 bin TL katkı sağlanacak.

Bakanlar Kurulu, geleneksel gazetelere yönelik "Medya Destek Programı"nı açıkladı ve içinde bulundukları sıkıntılarının aşılmasına destek amacıyla, belirlenen kriterler kapsamında bir defaya mahsus olmak kaydıyla gazetelere katkı yapılmasını kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Kıbrıs Türk yaygın medyasının desteklenmesi amacıyla en az 2 yıldır yayın hayatında olan gazetelere, sosyal güvenlik yatırımlarının yerine getirilmesine bir defaya mahsus olmak kaydıyla katkı yapılacak.

Bu bağlamda, çalıştırdığı aktif çalışan sayısına bakılmaksızın her gazeteye 20 bin TL; 1 ve 5 arası aktif çalışanı olanlara 15 bin TL; 6 ve 10 kişi aktif çalışanı olanlara 30 bin TL; 11 ve üstü aktif çalışanı olan gazetelere ise 40 bin TL ayrıca katkı sağlanacak.