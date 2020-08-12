

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Koalisyonu, Gönyeli Belediyesi’nin ‘her eve fiber optik’ projesine yönelik altı ay önce aldığı, geçtiğimiz ay da işbirliği protokolü imzaladığı kararı dün ‘gerekçesiz’ olarak iptal etti.

Gönyeli Belediyesi ‘fiber ihalesi’ne çıktı, Tatar Hükümeti’nden ‘engel’ geldi.

“Gönyeli ve ülkemiz için tarihi dijital dönüşüm adımı” için duyurulan ihale süreci başlarken, Bakanlar Kurulu’nun “iptal” kararı resmi gazeteye yazıldı.



Gönyeli Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği proje için Telekomünikasyon Dairesi’yle işbirliği yapılacağını duyurmuştu.



25 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da onayıyla 29 Haziran 2020 tarihinde Gönyeli Belediyesi ve Telefon Dairesi arasında işbirliği sözleşmesi imzalanmıştı.



Sözleşmeye Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da imza koymuştu.



Gönyeli Belediyesi ihale kapsamında 30 Ekim’e kadar başvuru kabul edileceğini duyururken, hükümetin ‘gerekçesiz iptal’ kararı sonrasında ne olacağı bilinmiyor.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, gerekli değerlendirme sonrasında kamuoyuna açıklama yapacağını söyledi.



İhale, Gönyeli sınırları içerisinde ‘tüm ev ve işyerlerine fiber optik bağlantısı’ döşenmesini hedefliyor.



Bakanlar Kurulu’nun 11 Ağustos kararıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararı şöyle:



“Bakanlar Kurulu, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yenilenecek alt yapı ve erişim cihazlarına ilişkin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan "Gönyeli Belediyesi Sınırları İçerisinde Yenilenecek Olan Altyapı ve Erişim Cihazlarına İlişkin İşbirliği Protokolü"nü onaylayan E.T(K-I)409-2020 sayı ve 25.2.200 tarihli Bakanlar Kurulunun iptal edilmesine karar verdi.”