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Hükümetten Ciklos’ta U dönüşü

Hükümetten Ciklos’ta U dönüşü

Karayolları Dairesi Müdürü'nün imzasıyla yayımlanan kararla ağır yük vasıtalarının Ciklos'tan Girne'ye girişlerine izin verilen karar geri alındı.

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Karayolları Dairesi Müdürü'nün imzasıyla yayımlanan kararla ağır yük vasıtalarının Ciklos'tan Girne'ye girişlerine izin verilen karar geri alındı. Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün talimatı ile bahse konu kararın geri alındığını sosyal medya hesabından açıklayan CTP Lideri Tufan Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bir "U" Dönüşü de Ciklos'ta
20 Ocak tarihli Resmi Gazete'de, Karayolları Dairesi Müdürü'nün imzasıyla yayımlanan kararla ağır yük vasıtalarının Ciklos'tan Girne'ye girişlerine izin veriliyor, bugün itibarıyla Sayın Başbakan'ın talimatıyla bu iznin kaldırıldığı bildiriliyor” 

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