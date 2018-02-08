'Hükümetten beklentiler arttı'

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, ülke insanının ve örgütlerin birikmiş birçok sorunu bulunduğunu ve yeni kurulan hükümetten beklentilerin arttığını kaydetti.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik ve sosyal alanda özellikle eğitim, sağlık, yol güvenliği ve iş sağlığının en başta gelen sorunlar olduğunu ifade ederek, ülkede son günlerde yaşanan olayların da ciddi anlamda demokrasi sorunu olduğunu da bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün en önemli sorun olduğunu söyleyen Kaptan, KTAMS olarak beklentilerinin görüşmelerin bir an önce başlatılıp çözümle sonuçlanması olduğunu bildirdi.

Tüm bu olumsuzlukları yaşarken kurulan yeni hükümetten beklentilerin de arttığını ifade eden Kaptan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hızlı adım atarak yasalara uygun çalışma ortamı sağlamayan Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta bazı inşaatların faaliyetlerini durdurmasını kutladı.

Bu girişimin diğer bakanlıklara da örmek olmasını dileyen Kaptan, sağlıklı ve güvenceli toplum yaratmak adına denetimin önemini vurguladı.

Kaptan, 7 Ocak milletvekilliği genel seçimi sonrası oluşturulan dörtlü koalisyon hükümetinin ülkeye ve geleceğe hayırlı olmasını diledi.