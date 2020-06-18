Hükümette sancı, Meclis ikinci denemede toplandı

"Özel İzin Özel Uçuş Skandalı" nedeniyle patlak veren ve hükümet ortakları arasında krize yol açan olağanüstü siyasi gelişmeler meclis çalışmaları da sekteye uğrattı.

Saat 11.00 gibi toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu toplantısı siyasi hareketlilik nedeniyle gecikmeyle açıldı.

Meclis'te yapılan ikinci yoklamada nisap sağlandı, toplantı başladı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın mecliste UBP'li milletvekilleri ile toplantılar yaptığı belirtilirken meclis toplantısının da bu nedenle geciktiği ifade ediliyor.

Tatar’ın dünkü UBP MYK toplantısında konuşulanları UBP Meclis grubu ile paylaşacağı öğrenildi.