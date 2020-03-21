Hükümette "özür" kavgası

İngiltere’den charter seferle sabahın erken saatlerinde adaya getirilen 150’yi aşkın öğrencinin, özel öğrenci yurt koşullarının yetersizliği nedeniyle sokakta kalması hükümette krize neden oldu.

Organizasyonda yaşanan hatadan dolayı hem öğrencilerden hem de ailelerden hükümet adına özür dileyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a Başbakan Tatar’dan tepki geldi. Tatar “Ben kimseden özür dilemiyorum” dedi, Özok’a ait yurtların yeterli olanaklara sahip olduğunu iddia etti.

Özok’a ait yurtlara giderek açıklamalarda bulunan Tatar şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın sabah sabah buraya gelmesi… Bu lanetli yerden insanlarımızı kurtarmış… Siyaset yapılmayacak dedik ancak Akıncı buraya gelerek insanları kırktırtmıştır.

Bu olayın içinde bir oyun var. Bu işin içinde bir pislik var. Olacak iş değil. Böyle bir günde uçak selametle buraya geldi, bize teşekkür edeceklerine, medyada başbakana hakaretler. Birileri bizim adımıza özür dilemiş, ben özür dilemiyorum. Böyle güzel bir ortam nerede bulacaklar? Dome Otel’i alamadım. Hazırlayamadılar. Neredesin Tufan Erhürman? Sen kiraladın sendikaya… Deniz manzarası yokmuş, ayıp yahu… Biz Özok’a sahip çıkıyoruz, ben aileyi kutluyorum. “

"Ben bu saatten sonra kavga isterim. Sabahın köründe siyaset yaptılar ensemizden. Gelin görün burayı, Hilton Otel!"

"Devrim Barçın ne diyor? Başbakan’ı orda göremedim. Sabahın 6 buçuğunda benim burada ne işim var? Cumhurbaşkanı’nın ve Erhürman’ın sabahın 6’sında buraya gelmesi ile olay siyasete dönmüştür"

"Burada bir çığırtkanlık yapılmıştır. Birkaç odada birkaç çarşaf eksik olabilir. Hükümetin başı olarak kimseden özür dilemiyorum."

"Bir baba bana facebooktan mesaj attı, "Benim evladımı Dikmen tepelerine yerleştirdin. Sana hiç yakışmadı" diye yazdı. Bu söylemleri yapanları halkımızın vicdanına havala ediyorum. ben senin evladını ben getiriyorum, sen bana hakaret edeceksin. Bel altı vurmayalım."

Neler yaşanmıştı?

YURT KRİZİ: ÖĞRENCİLER PERİŞAN