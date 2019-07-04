Hükümette KIB-TEK mesaisi

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni hükümetin “ekonomik protokol” gündemini oluşturdu.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak protokolde, fonksiyonel ayrıştırmasının (üretim-iletim-dağıtım) aralık ayında tamamlanarak, muhasebelerinin ayrılacağı iddia edilen Kıb-Tek ile ilgili hükümet kanadında dün gün boyunca yoğun mesai harcandı.

Sözleşmesi 2024’te sona erecek, yılda 700 milyon kilovat saat alım garantisi bulunan, özel şirket AKSA ile mevcut sözleşmeyi revize etmeye yönelik çalışma yapıldığı ifade edildi.

Sözleşmenin revize edilmesiyle, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Mağusa Limanı’nda 2016-2017 yılından beridir bekleyen AKSA’ya ait bir jeneratörün, gümrükten çıkartılacağı da belirtildi.

Yaşanan gelişmeler, ‘Kıb-Tek’in özelleştirileceğine’ yönelik iddiaları gündeme taşıdı.

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, ne AKSA ile sözleşme yenilenmesinin ne de kapasite artırımının söz konusu olmadığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Dargın, AKSA yetkililerinin Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek tanıştığını ve kurumun birikmiş borçlarının toplantıda ele alındığını kaydetti.

Yönetim Kurulu’ndan uzun toplantı…

Kıb-Tek ile ilgili gelişmeler yaşanırken, sabah saatlerinde başlayan Yönetim Kurulu toplantısı akşam saatlerine kadar sürdü.

Toplantıda kurum ile ilgili gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Kazancı, yeni yönetimle tanıştı…

Öte yandan dün öğleden sonra saatlerinde AKSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Kazancı, dün Kıb-Tek’teki yeni Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantının detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

El-Sen’den grev uyarısı…

Hükümet, Kıb-Tek’e yönelik gelişmeler, ilgili tarafları da harekete geçirdi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un ‘AKSA ile sözleşmenin iyileştirilmesinin’ gündemde olduğuna dair bilgi verdiğini belirtti.

Özkıraç, AKSA’ya ait jeneratörün Mağusa Limanı’ndan çıkarılarak, devreye konulması halinde ise süresi greve gideceklerini açıkladı.

AKSA, ‘sözleşme yenilenmesi’ yok dedi…

AKSA Enerji Müdürü Şener Şentürk, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile dün bir araya geldiklerini söyledi, ‘doğalgaz dönüşümü ve KIB-TEK’ borçlarının konuşulduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Şentürk, Mağusa Limanı’nda 2016-2017 yılından beridir bekleyen jeneratörün ithalat ve ihracat evrakları hazırlanarak, başka bir ülkeye gönderileceğini söyledi.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a ise ulaşılamadı.

İLGİLİ TARAFLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın:

AKSA yetkilileri, Yönetim Kurulu üyeleriyle tanıştı, borçları konuştuk

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, ne AKSA ile sözleşme yenilenmesinin ne de kapasite artırımının söz konusu olmadığını belirtti.

Dargın, AKSA yetkililerinin Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek tanıştığını ve kurumun birikmiş borçlarının toplantıda ele alındığını kaydetti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu toplantısının ise uzun sürmesinin nedeninin AKSA ile ilgili değil, hükümet değişikliği nedeniyle biriken kararların alınmamasından kaynaklandığını ifade eden Dargın, şu anda Kıb-Tek’in AKSA’ya 133 milyon TL borcu bulunduğunu da belirtti.

AKSA Enerji Müdürü Şener Şentürk:

Doğalgaz dönüşü ve KIB-TEK’ borçları konuşuldu

AKSA Enerji Müdürü Şener Şentürk, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile dün bir araya geldiklerini söyledi, ‘doğalgaz dönüşümü ve KIB-TEK’ borçlarının konuşulduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Şentürk, iddiaların doğru olmadığını, Mağusa Limanı’nda 2016-2017 yılından beridir bekleyen jeneratörün ithalat ve ihracat evrakları hazırlanarak, başka bir ülkeye gönderileceğini söyledi.

Şu anda doğalgaza dönüşümle ilgili girişim olduğunu da belirten Şentürk, tek taraflı sözleşmenin gündemde olmadığını dile getirdi.

Şentürk, AKSA’nın ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 48-50’sini karşıladığını da ifade ederek, KIB-TEK’in şirkete 170 milyon TL borcu bulunduğunu aktardı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç:

Kapasitesinin artmasını şiddetle karşıyız

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, kamuoyuna yansıyan iddiaların kendisine de ulaştığını ancak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’dan aldığı bilgide AKSA ile ‘yeni bir alım garantisine’ yönelik görüşme yapacaklarını kaydettiğini aktardı.

Özkıraç, bakanın ayrıca 2024’te bitecek sözleşmenin iyileştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapıldığına dair kendisine bilgi verdiğini söyledi.

Mağusa Limanı’nda bekleyen AKSA’ya ait jeneratörün devreye sokulması halinde süresiz greve gideceklerini de aktaran Özkıraç, “Kapasitesinin artmasını şiddetle karşıyız” dedi.

Kurumun, AKSA’ya her ay 50 milyon TL ödeme yaptığını, geçmiş dönemden kalma 150 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Özkıraç, sözleşme yenilenmesinin bununla ilgili de olabileceğini dile getirdi.