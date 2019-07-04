Hükümette 'Kıb-Tek' hareketliliği

UBP-HP Koalisyon Hükümeti, Kıb-Tek ile ilgili yoğun mesai harcıyor.

Sözleşmesi 2024’te sona erecek olan, yılda 750 milyon kilovat saat alım garantisi bulunan, özel şirket AKSA ile mevcut sözleşmeyi revize etmeye yönelik çalışma yapıldığı ifade ediliyor.

Sözleşmenin revize edilmesiyle, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Mağusa Limanı’nda bekleyen AKSA’ya ait bir jeneratörün, gümrükten çıkartılarak, Kalecik’e götürmesine onay vereceği iddiası ortaya atılıyor.

Öte yandan sabah saatlerinde başlayan KIB-TEK Yönetim Kurulu toplantısı şu sıralarda halen sürüyor.

Kıb-Tek ile ilgili hareketlilik sürerken, YENİDÜZEN’e konuşan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile yaptığı görüşmede ‘AKSA ile sözleşmenin iyileştirilmesinin’ gündemde olduğunu belirttiğini söyledi.

Özkıraç, AKSA’ya ait jeneratörün Mağusa Limanı’ndan çıkarılarak, devreye konulması halinde süresi greve gideceklerini de açıkladı.

Görüş almak için aradığımız Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a ise ulaşılamadı.