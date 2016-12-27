Meltem SONAY

KTHY ve ETİ Çalışanları’na, kamu görevlilerine tanınan izin, özlük, tahsisat haklarının verilmesinin yanı sıra, emeklilik ve kademe yükselmesi diğer bir takım düzenlemeleri de getirecek Özelleştirme (değişiklik) Yasa Önerisi Hükümeti böldü.

Yasa Önerisi’nin görüşüldüğü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin DP’li üyesi Dr. Mustafa Arabacıoğlu komite çalışmalarını terk etti.

Bu sabah ‘Grup Toplantısı’nda konuyu görüşüp Yasa Önerisi ile ilgili oy doğrultusunu belirleyecek Demokrat Parti’nin Meclis’teki tavrı merakla bekleniyor.

BAŞSAVCILIK YASADIŞILIKLAR TESPİT ETTİ Başsavcılığın ‘yasa dışılıklar’ tespit ettiği Yasa Önerisi ile ilgili Personel Dairesi’nin de ‘anomali’ saptadığı, ancak Personel Dairesi yetkilisinin komiteye gelişinin Başbakan Hüseyin Özgürgün’ce ‘engellendiği’ iddia edildi.

Personel Dairesi’nin komiteye gelişi ‘engellendi’ iddiası…

Bir takım eşitsizlikleri gidermek amacıyla hazırlandığı ifade edilen yasanın, eski KTHY ve ETİ Çalışanları’na neredeyse kamu çalışanlarının üzerinde haklar getireceği ifade edilirken, Savcılık ve Personel Dairesi’nin de yasa önerisinde OLUMSUZ görüş verdiği belirtiliyor.

Başsavcılığın ‘yasa dışılıklar’ tespit ettiği Yasa Önerisi ile ilgili Personel Dairesi’nin de ‘anomali’ saptadığı ancak Personel Dairesi yetkilisinin komiteye gelişinin Başbakan Hüseyin Özgürgün’ce ‘engellendiği’ iddia edildi.

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu’nun ‘Personel Dairesi’nin de görüşü var. Bize verilmese de dolaylı yoldan öğrendik’ sözleri de iddiaları destekledi.

Sınavsız ‘terfi’ hakkı!..

Getirilmesi planlanan düzenleme, bu çalışanlara ‘sınavsız’ derece, terfi hakkı tanıyor.

420 çalışan için geçerli olacak düzenlemeyle ilgili, bu çalışanlara ‘memurlardan fazla hak’ getireceği, eşitsizlikler yaratacağı gibi mali yapıyı da bozacağı görüşleri var.

ARABACIOĞLU TERK ETTİ… Yasa Önerisi’nin görüşüldüğü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin DP’li üyesi Dr. Mustafa Arabacıoğlu komite çalışmalarını terk etti… “Komitedeki seyir beni rahatsız etti, ayrıldım” diyen Arabacıoğlu, sıkıntılarını partisine de aktardığını kaydetti…

DP Milletvekili Arabacıoğlu Komiteyi TERK ETTİ!

Arabacoğlu: “Komitedeki seyir rahatsız etti, ayrıldım”

Konuyla ilgili fazla yorum yapmak istemediğini ifade eden DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, “Komitedeki seyir beni rahatsız etti, ayrıldım” dedi.

Yasa düzenlemesinin, barem ilerlemesi, özlük hakları ve tahsisatlarla ilgili değişiklikler içerdiğini ifade eden Arabacıoğlu, “Rahatsızlıklarımı partimle de paylaştım. Yarın sabah (bu sabah) grup toplantısında değerlendirip karar üreteceğiz” dedi.

Düzenlemelerle ilgili Savcılığın ve ‘kendilerine iletilmemiş olsa bile’ Personel Dairesi’nin görüşleri olduğunu kaydeden Arabacıoğlu, “İşin hem hukuksal, hem de mali boyutları var. Yapılan görüşmelerde rahatsız oldum, görüşeceğiz. Komitedeki seyri doğru olmadı. Bu işin nerede duracağı, nereye gideceği belli değil. Ben 23 yıllık parlamenterim, işin sonunun nereye gideceğini, olacağı düşünmem lazım” şeklinde konuştu.

TATAR: DP'Yİ GÖRECEĞİZ KTHY’de çok daha yüksek maaşlarla çalışan söz konusu personelin şimdi barem sıkıntıları da bulunduğunu ifade eden Komite Başkanı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, Hükümet’in de mağduriyetin kısmen giderilmesi için öneriyi hazırladığını kaydetti, DP’nin tavrı içinse ‘göreceğiz’ dedi…

Komite Başkanı Ersin Tatar: DP’nin tavrı ne olacak göreceğiz

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, Yasa Önerisi’nin ‘siyasi bir irade’ olduğunu ifade etti.

Söz konusu çalışanların ‘barem sıkıntısı’ olduğunu ve ilerleme kaydedemediklerini ifade eden Tatar, getirilecek düzenleme ile bu çalışanlara her yıl barem hakkı doğacağını kaydetti.

Tatar, KTHY’de çok daha yüksek maaşlarla çalışan söz konusu personelin şimdi barem sıkıntıları da bulunduğunu, Hükümet’in de mağduriyetin kısmen giderilmesi için öneriyi hazırladığını kaydetti.

Başsavcılığın ‘yasa dışılık’ tespitlerinin sorulması üzerine Komite Başkanı Tatar Meclis Hukukçuları’nın Başsavcılıkla görüştüğünü ve sıkıntıların giderildiğini kaydetti.

DP NE DİYECEK? Bu sabah ‘Grup Toplantısı’nda konuyu görüşüp Yasa Önerisi ile ilgili oy doğrultusunu belirleyecek Demokrat Parti’nin Meclis’teki tavrı merakla bekleniyor.

“Arabacıoğlu ayrıldı, saygı duyuyorum… DP’nin tavrını göreceğiz”

Soru üzerine Personel Dairesi’nin komite çalışmalarına katılmadığını ifade eden Tatar, ‘olumsuz görüşü olduğu’ iddialar üzerine ise, ‘Ben bilmiyorum. Ben Müsteşar Olgun Amcaoğlu’yla görüştüm. Sayıştay Başkanlığı’na da gönderdik. Mustafa Arabacıoğlu bir takım endişelerini belirtti, komiteden ayrıldı saygı duyuyorum. DP’nin tavrı ne olacak göreceğiz” şeklinde konuştu.