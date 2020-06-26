HÜKÜMETİN SAĞLIK POLİTİKALARI PROTESTO EDİLDİ

Sendikal ltform ile 4 sağlık örgütü, “hükümetin toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmadığı” gerekçesiyle eylem düzenledi.

Sendikal Platform, Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin eyleminde, Lefkoşa Dereboyu çemberinde toplanarak Başbakanlık’a yürüdü.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Sendikal Platform ve dört sağlık örgütünün, toplum sağlığını korumaya yönelik olarak düzenleyeceği eyleme destek kararı almıştı.

Fotoğraflar: Burçin Aybars