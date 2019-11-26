HÜKÜMETİN ‘’SAĞLIK’’ İCRAATLARI…

UBP-HP hükümeti altı ayını doldurdu ve 2020’nin bütçe yasasını meclise götürdü. Çok büyük vaatlerle bir önceki hükümeti bozdurup yeni bir hükümet kuran; Kıbrıslı Türklerin içine düştüğü istikrarsızlığı körükleyen bu hükümetin altı ayda sağlık alanında neler yaptığına bakmak istedim.

Tüm aramalarıma rağmen maalesef ne alt yapı konusunda ne de sistemi düzeltecek herhangi bir yasa çalışmasına rastlamadım.

Bir devletin, hükümetin sağlığa ayırdığı bütçe o devletin yurttaşına verdiği değerin ölçütüdür. Bugün sosyal politikalarını örnek alabileceğimiz ülkelerin sağlığa ayırdığı bütçe genel bütçenin en az %12’sidir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde %20’lere kadar çıkmaktadır. KKTC bütçesinde 2018 yılında %7,3 olan Sağlık bütçesi tadil bütçesi ile birlikte ilk kez 2019’da 8,7’ye çıkarılmıştı. Bu rakam 4’lü Erhürman hükümeti döneminde Sağlığa verilen önemin de göstergesiydi. Bu yıl maalesef Genel Bütçe’den Sağlığa ayrılan para %1,1 oranında gerileyerek 7,6’ya düşürüldü. İlaç bütçesindeki durum daha da vahim durumdadır. 2019’da tadil bütçesi ile birlikte 160 milyon olan ilaç bütçesi bu yıl 130 milyona gerilemiştir. 2019 yılının ikinci yarısında hepimiz de biliyoruz ki kanser ilaçları dahil birçok ilaç hastalara verilememiştir. Hal böyle iken bu yılki Sağlık Bakanlığı bütçesi ile çok sıkıntılı günler geçireceğimiz açıktır.

Yıllardır kuramadığımız sağlık sisteminden bahsederiz ve aslında hepimiz de çok iyi biliyoruz ki sistem istikrarla, başlanan projelerin bitirilmesi ile kurulacaktır. Üretilen tüm projeler bu ülkenin insan kaynaklarının emeği ve parası ile olmaktadır. Maalesef UBP-HP koalisyonunda sağlıkta birçok proje ve aslında emek ve ülke kaynakları atıl durumda kalmış; devam ettirilmemiştir.

İşte 4’lü hükümet döneminde başlanan ve devam ettirilmeyen projelerden ilk etapta aklıma gelenler:

*Çatalköy’de Bağımlılık ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi (AMATEM) projesi iptal edildi. Barış Ruh Hastalıkları Hastanesi’ndeki AMATEM polikliniği iptal edildi. Konunun uzmanı sözleşmeli istihdam edilen hekim ülkesine gönderildi ve Çatalköy’deki tüm hazırlıkları yapılan proje iptal edilerek özel bir merkezle protokol imzalandı.

*Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kampüsü içinde çizilen Kardiyoloji Merkezi projesi devam ettirilmedi.

*Devlet Laboratuvarı projesi devam ettirilmedi.

*Girne’ye Yeni Bir Hastane: Girne Amerikan Üniversitesi ve Vakıflar idaresi ile yürütülen ve üniversitenin 1/3’ü bitmiş hastanenin mahsuplaşma ile devlete devredilmesi için yürütülen çalışmalar rafa kaldırıldı.

*Cengiz Topel Hastanesi genişleme ve yeniden yapılandırılma projesi için yapılan çalışmalarda herhangi bir ilerleme sağlanmadı.

*Cengiz Topel Hastanesi Yanında bir Bakım Evi Projesi (yap-işlet-devret) rafa kaldırıldı.

*Dipkarpaz Belediyesi’ne Vakıflar İdaresi tarafından kiralanan 10 dönümlük arazi içerisine yaklaşık 650m2’lik Sağlık Merkezi yapılmasına yönelik proje çalışmaları Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından bitirilmişti. Devam ettirilmedi.

*Yeni Erenköy’deki eski Sağlık Ocağı’nın yaşlı bakımevi olarak kullanılmak üzere değerlendirilebilmesine yönelik proje çalışmaları Yeni Erenköy Belediyesi teknik elemanlarınca sürdürülmekteydi. Proje devam ettirilmedi.

*Değirmenlik-Gökhan bölgesinde donanımlı 1.nci basamak Sağlık Merkezi hayata geçirebilmek amacıyla yaklaşık 9½ dönüm civarındaki arazinin Sağlık Bakanlığına devri talep edilmişti. Proje devam ettirilmedi.

*Burhan Nalbantoğlu Pnömatik Projesi ihalesi İhale komisyonuna gönderilmek üzere tamamlandı. Devam ettirilmedi.

*Mağusa Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi projesi hazırlandı. Devam ettirilmedi.

*Hasta refakatçi programı devam ettirilmedi ve maalesef hastanelerimiz ve hastalarımız yeniden Türkmen mafyasının eline terk edildi.

*İstatistik Birimi dağıtıldı.

*Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi iptal edildi.

*Koruyucu Diş Sağlığı Birimi rafa kaldırıldı.

*Çalışan Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Birimi çalışmaları rafa kaldırıldı.

*Halk Sağlığı Yasası oluşturma çalışmaları devam ettirilmedi.

*Neredeyse bitmiş olan Kök Hücre Birimi için cihaz ihalesi iptal edildi ve Kök hücre hastaları milyonlarca lira harcanarak yurt dışına sevki devam ettirildi.

*Güzelyurt Hastanesi 3. Etabı için ihaleye çıkılmadı. Yeni bütçeye de bu konuda herhangi bir kaynak konmadı.

*Mağusa Hastanesi park yeri projesi devam ettirilmedi.

*Ambulans ihalesi iptal edildi. Sağlık Bakanlığının konuyu yönetememesi nedeniyle toplumun ivedi ihtiyacı olan ambulanslar özel bir şirketin avlusunda sergilenmeye terk edildi.

Sonuç olarak; Sağlıkta hükümet altı ayını ‘’0’’ icraatla kapatmış ve 2020 yılı için yaptığı bütçe ile de bırakın icraatı mevcudu bile sürdüremeyeceğinin sinyalini vermiştir.