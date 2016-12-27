Meltem Sonay

Meclis Genel Kurulu’nda Hükümeti bölen ‘Özelleştirme Yasa Önerisi’ görüşmeleri sürüyor. Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın partisi ile Genel Kurul’dan ayrılmasının ardından kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ifadeleri ‘Hükümet’in PLAKA bilmecesini’ de ortaya çıkardı.

Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün ‘Düzenleme yaptık plakalar 10 yıl içinde değişecek’ açıklamasına karşın, Hükümet’in henüz böyle bir düzenleme yapmadığı bilgisini paylaşan Erhürman, Hükümet’in bugün öğleden sonraki Bakanlar Kurulu’nda bu düzenlemeyi yapmayı planladığını açıkladı. UBP- DP Azınlık Hükümeti’nin bugün Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırmasının da nedeni ortaya çıktı.