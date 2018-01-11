"Hükümetin kurulması kadar, Meclis Başkanı seçimi de önemli"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, parti için sadece hükümetin kurulması ve nasıl kurulduğu değil, Meclis Başkanı seçiminin de son derece önemli olacağını açıkladı, bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini dile getirdi.

Özersay, Meclis’te milletvekili olup da yeniden seçilenlerin göreve başladıktan sonra yeni mal beyanında bulunacaklarını, bu kişiler arasında UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün de bulunduğunu kaydetti.

“Şimdi yeni bir dönem başlıyor, beyanlar yapılacak” diyen Özersay, “Bu nedenle bu yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak kimin seçileceği çok önemli olacak” şeklinde konuştu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özersay şöyle konuştu: Meclis’te zaten milletvekili olup da yeniden seçilenler göreve başladıktan sonra yeni mal beyanında bulunacaklar. Başbakan’ın görevi sona erdiğinde de mal beyanında bulunması gerekecek. Meclis Başkanı mal beyanları arasında karşılaştırma yapabilmek için yeni beyanların yapılacağı zamanı beklemek gerektiğini söylemişti. Şimdi yeni bir dönem başlıyor, beyanlar yapılacak.

Bu nedenle bu yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak kimin seçileceği çok önemli olacak. Neden mi?

Çünkü ilgili yasaya göre önceki ve şimdiki mal beyanları karşılaştırıldığında, ki bunu Meclis Başkanlığı yapabilir, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmak zorundadır.

Çünkü ilgili yasaya göre gerçeğe aykırı mal beyanında bulunanlar 3 YILA KADAR HAPİS cezası alabilir;

Çünkü ilgili yasaya göre haksız mal edinen, mal kaçıran yahut gizleyen kişi 5 YILA KADAR HAPİS cezası alabilir;

Çünkü mal varlığı konusunda bilgi vermeyenler ile ilgili olarak da 1 YILA KADAR HAPİS cezası verilebilir.

Çünkü aynı durum mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda da geçerlidir. Böyle bir değişiklik olmuş ama bunu Meclis Başkanlığı’na bildirmemişse bu da suç teşkil edecek ve soruşturulması gerekecektir.

Madem ki artık mal beyanlarını karşılaştırma ve ona göre konuyu Savcılığa aktarma imkanı doğuyor, yeni dönemde Meclis Başkanlığı’na kimin seçileceği çok önemli olacak.

Milletvekili olduktan sonra mal varlığında, bankadaki hesaplarında önemli değişiklik olanlar, malını gizleyenler, gerçek beyanda bulunmayanlar, haksız mal edinenler ve benzeri durumlar gerçek bir nereden buldun yasası olmasa bile bu mevcut yasaya göre Savcılık tarafından soruşturulabilecektir.

Tam da bu nedenle yeni dönemde Meclis Başkanı’nın kim olacağı önemli olacaktır.

Halkın Partisi için sadece hükümetin kurulması ve nasıl kurulduğu değil, Meclis Başkanı’nın seçimi de son derece önemli olacaktır. Yukarıda söylediğim konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın.

Varsın mal varlığında önemli artış olup da bunu bildirmeyen, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan, haksız mal edinen, mal kaçıran

Vekiller,

Bakanlar ve

Başbakanlar düşünsün.