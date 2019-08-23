Hükümetin 'kaynak' sevinci

Ankara’da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ersin Tatar adaya döndü, Ercan’da, tüm bakanların da katılımı ile basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Tatar ve beraberinde ülkeye dönen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu Ercan Havaalanı'nda, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve diğer yetkililer karşıladı.

Tatar'ın ifadeleri özetle şöyle; “Daha önce İstanbul’da görüşmeler yapmıştık, bu Ankara’ya ilk resmi davetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la heyetler arası görüşmelerimizde, 20 Temmuz’da imzalanmış protokolü detaylandırık ve kaynak akışını tartıştık. Bilahare benim Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la başbaşa görüşmemden sonra görüştük, sonra heyetler arası görüşme ve bir de yemek yenmiştir. Enine boyuna her şey tartışıldı. KKTC'nin gelişmesi için, kalkınması için nelerin yapılabileceğini, nasıl bu ilişki biçiminin daha da ileri taşınacağını, her zaman olduğu gibi gayet samimi bir ortamda tartışıldı. Çok verimli toplantılar yapıldı.

KKTC’ye Türkiye’nin desteğinin devam edeceği bizlere ifade etmişlerdir. Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünün detayları ile ilgili olarak kaynak akışının da başlaması için ilgilere talimatlar veilmiştir. Çok yararlı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Hükümeti’ne, bana eşlik edenlere ve katkı koyanlara teşekkür ederim. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Başbakan Ersin Tatar, soru üzerine ilk önce yarım kalmış projelerin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Tatar, 750 Milyon TL’lik ilk dilimin sözleşmesinin ardından, ikinci dilimin de sene sonuna doğru aktarılacağının söylendiğini ama henüz o konunun detaylandırılmadığını da söyledi.