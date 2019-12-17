HÜKÜMETİN İHA-SİHA KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA üssü haline gelmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararı 13 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış.

Önce kararı okuyalım:

“Bakanlar Kurulu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın 12 Aralık 2019 tarihli ve 45777922-350-03-2912049-72338835 sayılı ve ‘Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kullanımına Tahsisi’ konu başlıklı talep yazısına binaen, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Resource Consulting Ltd arasında 1 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan ve 19 Eylül 2016 tarihinde Ek Sözleşme ile güncellenen ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı’nın İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Sözleşmesi’nin 11’inci maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden bazılarının ortaya çıktığını değerlendirmektedir. Şöyle ki, Doğu Akdeniz’de meydana gelen gelişmeler, hidrokarbon arama faaliyetlerinin Türk bayraklı sondaj ve sismik araştırma gemileri ile yürütülmesine engel olan ve/veya olacak olan ve KKTC halkının ve Anavatan Türkiye’nin en doğal hakkı olan hidrokarbon yataklarından yararlanmasını engellemeye çalışan veya çalışacak olan yabancı unsurların yarattıkları gerginlik, kriz ve tehditleri bertaraf edebilmek için, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İHA ve SİHA temin edinmek için attığı adımlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kıta sahanlığı hususunda Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin haklarını gasp edici iddiaları, Münhasır Ekonomik Bölge hususundaki Türk tarafını dışlayıcı iddiaları ve en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri’nin takriben 12 Aralık 2019 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki gelişmeler dikkate alındığında, Bakanlar Kurulu KKTC ve TC için yukarıda belirtilen gerginliklerden, krizden dolayı yaratılan tehditlerin veya olağanüstü durumun bertaraf edilmesine kadar veya ihtiyaç duyulduğu sürece Geçitkale Havaalanı’nın yukarıda belirtilen sözleşmenin 11’inci maddesi tahtında tüm tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, havaalanındaki güvenlikle ilgili tüm hususları tespit etmek ve uygulama için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına tahsis edilmesine ve ilgili şirkete mücbir sebebin ortadan kalktığı bildirilene kadar ilgili şirketin Geçitkale Havaalanı’ndan faaliyet ve tasarrufunun durdurulmasına ve ilgili şirkete bildirilmesine karar verdi.”

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Bu karar dün öğle saatlerinde Başbakanlık ve Devlet Basımevi’nin resmi sitesine de yüklendi.

Zaten İHA ve SİHA konusunun ‘gizli’ tutulması’ gibi bir niyet olmadığı anlaşılıyor. Zira Türkiye medyası ‘ilk İHA’nın Geçitkale yolculuğu’nu neredeyse dakika dakika canlı yayımladı!

Demek ki ‘görünmesi, duyulması’ isteniyordu. Yani Türkiye ‘Kıbrıs’taki askeri varlığını güçlendirdiği’ mesajını bütün dünyaya –en yaygın şekilde- duyurmak niyetinde görünüyor.

Bir başka deyişle Geçitkale’nin İHA-SİHA’lar için KTBK’na devri biraz ‘reklam’ ya da ‘şov’ kokuyor.

Her ne kadar ‘şov’, yani ‘karşı tarafa gözdağı’ amacı taşıyor olsa da, Kuzey Kıbrıs’ta bu şekilde bir hava üssü açılması ciddi bir durumdur.

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Bakanlar Kurulu kararı, Geçtikale Havaalanı’nın askere devrini iki temel gerekçeye bağlıyor.

Birincisi, Doğu Akdeniz’deki gaz arama çalışmalarına bağlı gelişmeler…

İkincisi ise ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırmış olması…

Özetle bu iki nedenden dolayı ve ‘acil’ olarak Türkiye Genelkurmayı Geçitkale’yi 12 Aralık’ta talep ediyor, 13 Aralık’ta ise Bakanlar Kurulu bu yönde karar üretiyor.

Oysa İHA-SİHA meselesinin aylardır konuşulduğu biliniyordu. Birkaç ay önce Havadis’te manşet bile olmuştu konu…

Yani öyle iki günde olup bitmedi her şey… Öncesinde ciddi bir hazırlık yapıldığı anlaşılıyor.

Ve bu süreçte bırakın kamuoyu, Cumhurbaşkanı, Meclis ve muhalefet dahi bilgilendirilmedi!..

Acaba sırada ne var?