"Hükümetin halka verecek bir şeyi kalmadı"

YDP, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin Kıbrıs Türk halkına verecek bir şeyi kalmadığını savundu.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik olarak en zor dönemlerden geçen Kıbrıs Türkü’nün yeni yılda ülkenin kalkınmasına yönelik adımlar beklerken, zam yağmuru ile karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

UBP ile HP’nin, halkla dalga geçer bir anlayışla, zamların doğal olarak görünmesini beklediğini ifade eden Büyükyılmaz, “Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ülkede ardı ardına gelen zamları reddetmektedir, YDP, UBP ve HP iktidar anlayışının ülkeyi bir çıkmaza sürüklediğini düşünmektedir” dedi.

Büyükyılmaz, yolları delik deşik olan bir ülkede, seyrüsefer zamları yapıldığını, halktan toplanan paraların nereye harcandığının ise bilinmediğini ifade etti.

Büyükyılmaz, halkın, geleceğiyle ilgili derin endişe duyduğunu dile getirerek, “Başbakan Sayın Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'ın tek hedefleri vardır. O da yeni bir koltuk aşkı. Tek gündemleri Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Bunun dışında ülkedeki durumla ilgilenmek onlara zül gelmektedir. Bu anlayışı kabul etmiyoruz” dedi.

Bütçede bu kadar savurganlık varken, tasarruf yerine zam yaparak bütçe açığını kapamaya çalışmanın tam bir acziyet örneği olduğunu savunan Büyükyılmaz, Tatar ve Özersay’a çağrı yaparak, “Bu ülke sizlerin makam hırslarınıza feda edilecek bir ülke değildir. Bir an önce aklınızı başınıza alın. Halkla dalga geçmeyi bırakın. Ülkeyi yönetemediğiniz apaçık ortadadır” dedi.