Hükümetin gündeminde kriz masası var
Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.
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Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.
Kıbrıs'ın güneyindegörülen 2 Koronavirüs vakası (COVID-19)’nın ardından olağanüstü gündemle toplanan Bakanlar Kurulu şu sıralarda alınacak ek tedbirleri görüşüyor.
Bakanlar Kurulu aynı zamanda hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulmasını da gündemine aldı.
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