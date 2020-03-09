Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hükümetin gündeminde kriz masası var
Hükümetin gündeminde kriz masası var

Hükümetin gündeminde kriz masası var

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında  olağanüstü  gündemle toplandı.

A+A-

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında  olağanüstü  gündemle toplandı.

Kıbrıs'ın güneyindegörülen 2  Koronavirüs vakası (COVID-19)’nın ardından olağanüstü gündemle toplanan Bakanlar Kurulu şu sıralarda alınacak ek  tedbirleri görüşüyor. 

Bakanlar Kurulu aynı zamanda hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulmasını da gündemine aldı.

Bu haber toplam 655 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler