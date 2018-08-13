Hükümetin gündemi ekonomik önlemler

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 10.50’de başladı.



Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantının gündeminde, TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle alınacak ekonomik önlemler bulunuyor.

Başbakan Tufan Erhürman ve Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, toplantı öncesi ekonomik gelişmeler ve alınacak önlemlerle ilgili basın açıklaması yaptı.