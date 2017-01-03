“Hükümet’in bu hukuk tanımaz tutumunu açıklayacak söz bulamıyorum”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te Hükümet’e Barbaros Şansal'la ilgili sorular yönelttiklerini ifade etti, sosyal medyadaki hesabından görüşlerini paylaştı.

Erhürman’ın yorumu:

“Sayın İçişleri Bakanı sabahleyin Meclis'teydi ama o sırada bütün çağrılara karşın Genel Kurul Salonu'na gelmedi. Sayın Denktaş söz aldı, yaşananları tasvip etmediğini, konuyla ilgili bilgisi olmadığını, medyadan takip ettiğini, Bakanlar Kurulu toplantısında soracağını söyledi. Şansal'ın söylediklerini videodan dinledim ve doğru bulmuyorum. Ama bu noktadan sonra konu bunun çok ötesinde. Hükümet, İyi İdare Yasası'na göre gerekçesiz işlem yapamaz. Oysa burada bırakın bir gerekçe olmamasını, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmıyor, bırakın açıklama yapılmamasını, Başbakan Yardımcısı'nın dahi işlemden haberi yok. Her zamanki gibi karşıtlıklar, çatışmalar yaratılıyor, geriye çekilip çatışmalar seyrediliyor. Hükümetin bu umarsızlığını, duyarsızlığını, kamuoyuna karşı bu pervasızlığını ve hukuk tanımaz tutumunu açıklayacak söz bulamıyorum!!!”