"Hükümetin başarısı toplumun başarısı olacak”

Akıncı: “4’lü koalisyon hükümetinin başarısı herkesin ve toplumun başarısı olacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Güzelyurt’taki Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

Akıncı, ziyarette, esnafla ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Akıncı ziyarette yaptığı konuşmada 4 partili koalisyon hükümetinin başarılı olmasının herkesin ve toplumun başarısı olacağına dikkati çekti.

Ziyaretini BRT’ye değerlendiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, zaman zaman farklı bölgeleri ziyaret edip vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiğini belirterek, insanların seçtikleri kişileri aralarında görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ziyarette vatandaşların çeşitli sorunlarını dinlediğini kaydeden Akıncı, bunların takipçisi olacağını ve hükümete yardımcı olacağını belirtti.

Akıncı ayrıca yurttaşların düşüncelerinin yürütmeye yansımasının da çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaretlere önem verdiğini ve bu ziyaretleri sürdüreceğini de ifade etti.