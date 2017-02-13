HÜKÜMETİN 540 Milyon TELAŞI!

Meltem SONAY

Ankara’dan ‘mali kaynak’ akışının durması üzerine harekete geçen UBP-DP Azınlık Hükümeti, imza attığı ancak uygulamadığı “2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı”na sarıldı, ilk icraat olarak ‘kamuda mesai saatleri’ yeniden düzenlendi.

UBP-DP Azınlık Hükümeti, Yapısal Dönüşüm Programı’nı hayata geçirerek ‘programı uyguladıkça’ alabileceği 540 MİLYON TL REFORM ÖDENEĞİ ’ni kullanarak seçime öyle gitme hedefinde!..

Azınlık Hükümeti, Yapısal Dönüşüm Programı’nı uygulamaya KAMU MESAİ SAATLERİ’nden başladı. Programa göre sırada, LİMANLAR, TELEFON DAİRESİ ve ELEKTRİKTE ÖZELLEŞTİRME, BELEDİYE SAYILARINI AZALTMA, KABLO İLE ELEKTRİK GETİRME gibi hedefler var.

2017'de reform ödeneğindeki toplam miktar: 540 milyon TL!

2016’da ‘Program’ uygulanmadığı için 200 milyon TL reform destek ödeneğinin 175 milyon TL’si 2017’ye aktarıldı.

2017'de reform ödeneğindeki toplam miktar: 540 milyon TL!

Bu parayı ancak ‘programı uyguladıkça’ alabilecek Azınlık Hükümeti, işe “Kamuda Mesai Saatleri”nden başladı, sırada ÖZELLEŞTİRMELER var!..

Hükümet, ‘kuraklık tazminatları’nı ödemek amacıyla reform destek ödeneğinden 50 milyon TL talep etmiş, 25 milyon TL’yi de peşin almıştı. Diğer 25 milyon TL’lik dilimin ise ‘Kamu Mesai Saatleri’ ve ‘Burs Tüzüğü’ düzenlemesi sonrasında verilmesi karara bağlanmıştı.



Kamuda mesai saatlerinden başladılar!..

Azınlık Hükümeti, Yapısal Dönüşüm Programı’nı uygulamaya ‘Kamuda mesai saatleri’nden başladı. Yapısal Dönüşüm Programı’nın KAMÜ SEKTÖRÜ başlığı altında amaç, ‘Kamu yönetiminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması’ olarak ifade edilirken, hedefse, ‘Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması’ olarak gösterilmişti.

Bunun için eylem planında ise ‘Memurların izin haklarının yeniden düzenlenmesi, çalışma saatlerinin, özel sektördeki çalışma saatleri ile öğle tatili de dikkate alınarak yeniden belirlenmesi’ bulunuyor.

Buna göre Kamuda mesai saatleri yeniden düzenledi, 16 Şubat Perşembe gününden itibaren pazartesiden perşembeye kadar 08.00-17.00, cuma günleri 16.00’ya kadar mesai yapılacak. Öğle arası ise her gün 12.30-13.30 arasında olacak. Bakanlar Kurulu’nun 7 Şubat’ta aldığı karar, 16 Şubat-15 Haziran tarihleri arasındaki 4 aylık süreyi kapsıyor.

DENİZ LİMANLARI İŞLETME HAKKIIN DEVEREDİLMESİ SURETİYLE YENİDEN YAPILANDIRILACAK!..

Limanlarda ‘KAMU –ÖZEL ORTAKLIĞI’ modeli!

Reel sektörün rekabet gücünün ve ekonomideki payının artırılması amacıyla Programdaki bir diğer hedef, ‘Ulaşım hizmetlerindeki maliyetlerin azaltılması ve kalitenin artırılmasının yanı sıra, haberleşme sistemlerinde ‘uluslar arası standartlara’ ulaşılması.

YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI Taslağı’na göre, ‘Mevcut ve yapılması planlanan deniz limanları, İŞLETME HAKKININ DEVREDİLMESİ suretiyle yeniden yapılandırılacak.

Yeni Yat Limanları, kamu düzenleyici ve denetleyiciliği altında, işletmecilik ‘KAMU –ÖZEL ORTAKLIĞI’ modeliyle, yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve özel sektörün finansman ihtiyacına katkısı sağlanarak gerçekleştirilecek.

Mağusa, Girne Turizm ve Girne Antik Limanı’nın, kamu düzenleyici ve denetleyiciliği altında, ÖZEL SEKTÖRÜN İŞLETMECİLİĞİ’nde, (KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ) ile yatırım ihtiyacı karşılanacak, hizmet kalitesi artacak.

‘Liman otoritesi ve liman hizmetleri birbirinden ayrılacak’

Taslağa göre, MAYIS 2017’ye kadar Deniz yolu ulaşımında liman otoritesi ve liman hizmetleri birbirinden ayrılacak, Limanlar Yasası çıkarılacak.

Mayıs 2018’e kadar Mağusa ve Girne Turizm Limanlarının işletme hakkı devredilecek. Girne Antik Limanı ve Yat limanının işletme hakkının devri içinse taslakta programda öngörülen tarih ARALIK 2017.

TELEFON DAİRESİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK...

Telekomünikasyon’da da ‘Kamu-Özel Ortaklığı Modeli’!

Reel sektörün rekabet gücünün ve ekonomideki payının artırılması amacında Yapısal Dönüşüm Programı’nın diğer eylem planı, ‘Telefon dairesinin yeninde yapılandırılması ve telekomünikasyon hizmetleri kalitesinin artırılması’ hedefi.

Telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili ‘Yapısal Dönüşüm Programı’nda da dikkat çeken ‘KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİ’ ilkesi.

Programa göre, telekomünikasyon altyapısının ve hizmetlerinin, kamunun düzenleyici ve denetleyiciliği altında işletmecilikte KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİ uygulanacak, uluslar arası standartlarda olması sağlanacak.

YEREL YÖNETİMLER YENİDEN YAPILANDIRILACAK…

‘Belediye sayısı azaltılacak’!

Kamu yönetimimim etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacında bir diğer eylem planı, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması.

YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI’na göre, belediye faaliyetlerinin etkinleştirmesi amacıyla BELEDİYE SAYISI OPTİMUM SEVİYEYE İNDİRİLECEK, belediyelerin yönetim kapasiteleri artırılacak.

Belediye ölçeğinin genişletilerek belediye sayısını azaltacak, idari ve mali konularda şeffaflık ve hesap verebilirlik kuralları getirecek BELEDİYELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI çıkartılacak.

‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’ da hayata geçirilecek…

‘Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tam gün hizmet vermesi sağlanacak’

Yapısal Dönüşüm Program taslağına göre, kamu yönetiminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için ‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’ da hayata geçirilecek.

Sağlıktaki dönüşüm programı uyarınca, sağlık sistemi herkesi kapsayacak, HEKİMLERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAM GÜN HİZMET VERMESİ SAĞLANACAK.

Genel Sağlık Sigortası’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte özel hastanelerden ve kliniklerden matbu ücret karşılığında hizmet alımına gidilecek. Kamu Hastanelerinde döner sermaye kurulacak ve sağlık çalışanlarının, döner sermayeden alacağı pay belirlenecek.

Kamu hastanelerinde ilaç dağıtımı durdurularak anlaşmalı özel eczanelerden ilaç temin edilecek.

SAĞLIK eylem planına göre, Döner Sermaye Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası, Hasta Hakları Yasası’nın çıkarılması ve Özel Hastaneler Yasası’nın revize edilmesi içinse ARALIK 2017 tarihi kaydedilmişti.



‘ENERJİ DAİRESİ KURULACAK’!

“Denizaltı elektrik iletim projesi için hukuki altyapı”

YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAM’na göre ‘Reel Sektörün Rekabet Gücünün ve Ekonomideki Payının Artırılması’ için ‘ENERJİ DAİRESİ’ kurulacak, kurulacak olan daire, hem DÜZENLEYİCİ, hem de POLİTİKA BELİRLEYİCİ olacak.

Yapılacak faaliyetler arasında ise, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında denizaltı elektrik iletim projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin hukuki alt yapının oluşturulması da var.

Bunun yanı sıra, programa göre Haziran 2017’ye kadar KIB-TEK’in fonksiyonlarına göre ayrıştırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacak, Haziran 2018’e kadar ise KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ çerçevesinde elektrik dağıtım sisteminin İŞLETME HAKKI DEVREDİLECEK.