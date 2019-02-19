Hükümetin 1 yılına biraz daha geniş bakalım

1 yıl demiştik, hükümet için…

Bugün biraz daha madde madde bakmak istiyorum.

“En iyiler…”

“Hayal kırıklıkları…”

“Unutulanlar…”

“Yeni sene umutları…”

gibi kendimde derledim. Bir de dikkatimi çekti.

Hep “dörtlü koalisyon” diyoruz ya…

Evet, dörtlü olmasına dörtlü de..

Bunun adı “Erhürman Hükümeti.”

İlk kez bir hükümet, başbakandan çok parti sayısıyla anılıyor.

Sebep sanırım biraz da tüm partilerin “ortaklık” hissi!

Lafı uzatmadan, işte seçimlerim…





En iyiler

Hükümet ilk yılında “ iyi iş ” dedirten neler yapmış?

Siyasi atamalarda “Müşavirlik hakkı” ortadan kaldırıldı.

ortadan kaldırıldı. Sınavsız istihdam yapılmadı.

“İzaz ikram” bütçeleri neredeyse beşte bir oranında azaldı.

bütçeleri neredeyse beşte bir oranında azaldı. “ Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu” kuruldu.

kuruldu. Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi tamamlandı.

Derinya ve Aplıç’la birlikte iki barikat daha yıkıldı.

Okul taşımacılığında 2 milyon TL’ye yakın usulsüz ödeme engellendi.

Usulsüz 74 T izni, 65 sanayi arsası devri, 185 sanayi arsası tahsisi iptal edildi.

Sosyal sigortalılarda yeni ve daha çağdaş ilaç ödeme sistemi başlatıldı.

Kamu hastanelerinde poliklinik 14.30’a kadar uzatıldı.

Poliste “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi” kuruldu.

kuruldu. Güneş enerjisi projelerinde 4 kat artış sağlandı.

“Kalkanlı Yaşam Evi” hizmete girdi.

hizmete girdi. Kamu hastanelerinde hekim sayısı arttı.

30 yıl sonra Güzelyurt Sağlık Merkezi gece yarısına kadar hekime kavuştu.

Güzelyurt-Doğancı yolu açıldı.

AB’nin durdurduğu “Hayvan Hastalıkları Kontrol Projesi” yeniden başlatıldı.

yeniden başlatıldı. “Geçici Personel” alımı için seneler sonra yeniden ‘münhal’ açıldı.

alımı için seneler sonra yeniden ‘münhal’ açıldı. Güzelyurt’ta yerel kaynaklardan 6 bin dönüm tarımsal araziye su sağlandı.

Ticari işyerleri ve kamuda mesai denetimleri artırıldı.

8 taş ocağı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatıldı.

“Organik Tarım Yasası” Meclis’ten geçti, gıda güvenliği için denetimler artırıldı

Meclis’ten geçti, gıda güvenliği için denetimler artırıldı 11 ay boyunca hükümet tüm ödemeleri kendi öz kaynakları ile yaptı.

Basın sektörü ve sanatçılara “sosyal güvenlik” desteği sağlandı.

desteği sağlandı. Tarım, turizm ve sanayiye 13 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Sanayi ve Ticaret odalarıyla “indirim kampanyaları” yapıldı.

Ülkeye giriş – çıkışlarda denetim arttı. (2 bin 561 kişinin girişine izin verilmedi.)

yapıldı. Ülkeye giriş – çıkışlarda denetim arttı. (2 bin 561 kişinin girişine izin verilmedi.) Kıb-Tek’te usulsüz 80 bin TL’lik ek mesai geri ödettirildi.

Mağusa’da Emirname yayınlandı, “İmar Planı” süreci başlatıldı.

süreci başlatıldı. Vicdani Ret Tasarısı Meclis gündemine taşındı.

“Suçların Önlenmesi” için Türkiye’yle protokol imzalandı

için Türkiye’yle protokol imzalandı BRT’de her ses, görüş, düşünce kendine yer buldu; BRT Spor HD kanalı hizmete girdi.





Hayal Kırıklıkları

Dome Otel’in sözleşmesi meselesi uzadıkça uzadı.

Kıbrıs barışına dair her kafadan birden fazla ses çıktı.

“Keyfi yurttaşlık” dosyaları sessizce kapatıldı.

dosyaları sessizce kapatıldı. “Afrika gazetesine saldırı” yı devlet izledi, sorumlular hesap vermedi.

yı devlet izledi, sorumlular hesap vermedi. “Ek Mesaiyi Daraltma” denemesi yüze göze bulaştı.

denemesi yüze göze bulaştı. Devlet eliyle kadın bedeni sömürüsü sürdü.

“Kamuda ikinci iş yasağı” gündeme dahi gelmedi.

gündeme dahi gelmedi. “Kolej sınavı” nda çocuk ve veliler yeni travmalar yaşadı.

nda çocuk ve veliler yeni travmalar yaşadı. Et fiyatlar hep arttı, dövize rağmen güney daha ucuz kaldı.

Okullar eğitime ‘kitapsız’ başladı.

başladı. İnternet “yarı yarıya ucuzlayacak” dendi, gerçek olmadı.

dendi, gerçek olmadı. “Plajlar halkındır” sözde kaldı, mahkeme kararlarına rağmen bir yaz daha plajlar ücretli oldu.

sözde kaldı, mahkeme kararlarına rağmen bir yaz daha plajlar ücretli oldu. Uçak bileti fiyatları uçtu, hava ulaşımı çok daha pahalı oldu.

Elektriğe yapılan % 14 artış alım gücünü olağanüstü olumsuz etkiledi.

Hayvancılar eyleminde “biber gazı” kullanıldı.

kullanıldı. İş kazaları arttı, işçi sağlığı ve güvenliğinde başarı sağlanamadı.

Kapalı mekanlarda sigara yasağı bir türlü uygulatılamadı.





Unutulanlar!



Nüfus sayımı

Lefkoşa’ya Merkezi Park Projesi

Genel Tarım Sigortası’nın 18 milyon TL’lik borcu

Evkaf mallarına kiralama kriterleri

Döviz borçlarının yeniden yapılandırılması.

Askeri kantinlerin yarattığı haksız rekabet

18 yaşındaki gençlere 10 saat eğitimle verilen sürüş ehliyetleri

Askeri atış alanları

Ciklos’taki “toprak kayması”nın sorumluları



Hükümetin bahtsızlığı!



İlk 7 ayda Türk Lirası

EURO karşısında % 63

STERLİN karşısında % 59

DOLAR karşısında % 41 ERİDİ





Yeni sene umutları