HÜKÜMETE SORULAR

Bayram öncesinde UBP-HP hükümeti dağılmak üzereydi. Aslında dağıldılar ama bazı malum nedenlerden dolayı hala orada oturuyorlar.

Gerek koltuk sevdası, gerek Cumhurbaşkanlığı seçim hesapları, gerekse Ankara faktörü şimdilik kerhen de olsa göreve devam ediyorlar.

Kamuoyu nezdinde ise çoktan bittiler.

Jet kriziyle beraber UBP-HP'nin bütün inandırıcılığı, güvenilirliği sona erdi. Kendi taraftarları dahi savunamadı o uçak etrafında dönen dolapları.

***

Sahi, n'oldu ama o iş?

Jet skandalı işinde nedir son durum?

Polis 'kapsamlı rapor' hazırlıyordu.

Ön raporda durumun fecaat olduğu zaten belliydi ama bir de ayrıntılı rapor istendi.

Mesela UBP'li Çaluda'nın yürüyüp durup tekrar ettiği o iddia cevap bulacak mı bu raporda, merak ediyor herkes.

Ne diyor Aytaç Çaluda?

"Bir bakan o kişilerle beraberdi."

Kim?

Nasıl bir birliktelik?

Neden?

Başkaları da var mıydı uçaktan çıkanlarla temas eden?

***

Lapta'daki Marina-Otel-Kumarhane Projesi'yle bağlantılı olduğu söylenmişti ziyaretin. Sonrasında ihale süreci kesintiye uğradı. Önce birinci gelen firma vazgeçti, ardından Antalya'dan gelen jetteki iş insanlarının sahip olduğu şirket.

O işle bu ziyaret arasında gerçekten bir ilgi var mıydı yoksa başka meseleleri örtmek için miydi ortaya atılan bu iddialar?

Mesela uçaktan çıkanlardan biri Mağusa'da, İskele'de ne arıyordu?

Bir tesis alım satımı ile ilgili pazarlık mı yapılmıştı?

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'in bu işte nasıl bir rolü vardı?

Özel muamele ile gelip ülkede kontrolsüz şekilde dolanan şahısların kaldığı otellerin her ikisinde de kamera kaydı olmayışının izahı ve bunun yaptırımı ne olacak acaba?

***

Bu sorular polisin ve de polis raporunu bekleyen Ombudsman'ın hazırlayacağı raporda ne kadar yanıt bulacak bilinmez.

Lakin polis ve Ombudsman'dan çok hükümete düşüyor bu sorulara cevap vermek.

Belli ki bu soruların gerçek cevapları ortakları zora sokacak.

Belki de gerçekler ortaya saçılmadan hemen önce hükümet krizi yeniden cilalanıp önümüze konulacak, allem edip kallem edip hokus pokus marifetiyle olup bitenleri gözden uzak tutmaya çalışacaklar.

Nasılsa kolay unutuyoruz toplum olarak.

Unutacak mıyız gerçekten de?

Yoksa bu hesap sorulacak mı, sonuna kadar?

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