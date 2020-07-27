Hükümete saat 13.00'e kadar süre

Limanlarda örgütlü 6 sendika Ercan Havalimanı'nda toplanarak hükümete çağrı yaptı ve ülkeye girişlerde PCR testi sonucu çıkana kadar karantina uygulama kararı alınmasını talep etti. Karar alınmazsa bugün 13.00-24.00 saatleri arasında grev yapılacağı açıklandı.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün Ercan Havalimanı’nda eylem yapan sendikalara destek belirtti.

Basın-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Aylardır salgına karşı hiçbir hazırlık yapamayan ve halen pandemi hastanesine bir çözüm bulamayan hükümetin artık halkımızın sağlığını düşünmesini ve Karantinasız Girişlerin kaldırılmasını talep ettiğimizi bir kez daha vurgularız” denildi.

Ayrıntılar gelecek

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