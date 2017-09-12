"Hükümete karşı toplumsal direniş başlatacağız"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, “sendikanın, her türlü dayatmalara onay veren hükümete karşı toplumsal direniş başlatacağını” açıkladı.

Tel yaptığı açıklamada, direniş eylemine; 14 Eylül, saat 16:30’da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı önünde yapılacak basın toplantısı ve ardından Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yapılacak yürüyüşle başlanacağını kaydetti.

“Gelinen aşamada grev dahil, her türlü demokratik mücadelenin kaçınılmaz hale geldiğini” ifade eden Tel, mücadelenin; laik, demokratik toplumsal kimliği koruma, gericilik, yobazlık, tarikatlara karşı çıkma ve bunlara çanak tutan işbirlikçilere karşı çıkma, toplumsal onuru koruma mücadelesi olacağını belirtti.

Tel açıklamasında şunları ifade etti:

“Bu kavga; ‘yasama, ‘egemenlik’ ve ‘kendi kendini yönetme hakkı’ kavgasıdır. İlkokul öğretmenlerinin öfkesi; Kıbrıs Türkü’nün öfkesidir. İlkokul öğretmenlerinin diklenmesi; Kıbrıs Türkü’nün diklenmesidir. İlkokul öğretmenlerinin sevecenliği; Kıbrıs Türkü’nün sevecenliğidir, ilkokul öğretmenlerinin verdiği ses; Kıbrıs Türkü’nün sesi, düşüncesi Kıbrıs Türkü’nün düşüncesidir. Yurdunu seven herkesin bu sese kulak vermesinin nedeni budur.”