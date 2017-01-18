Emek-İş, CAS çalışanları için UBP-DP Azınlık Hükümetine çağrı yaptı, "Yasalara zerre saygınız varsa, gelin bir an önce müzakerelere başlayalım!"

Açıklamanın tam metni şöyle:

Federasyonumuz DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ ve CAS emekçilerinin Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi hakkı, aynı zamanda hak mücadelesinde faşizan baskılar uğrayarak, gayrı yasal bir şekilde işlerine son verilen arkadaşları için meclis önünde başlatılan oturma eylemi, bugün itibarı ile 30. Gününe girdi.

Bu bağlamda sendikamız ve CAS emekçilerinin haklı direnişini yok sayan UBP-DP hükümeti, suskunluklarını koruma refleksi ile birlikte verdikleri ipuçlarıyla yasa tanımazlıklarını farklı söylemlerle itiraf ediyorlar.

CAS’ın atanmış yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, yetkili sendika olmamız hasebiyle medazori de olsa, karara bağladığı TİS Görüşme toplantısına icabet etmemiştir. Üstelik hükümetten aldığı güçle yasalara ve sendikamıza meydan okurcasına katılmayacağını Yönetim Kurulu kararıyla duyurmuş ve aynı gün ipe sapa gelmez gerekçelerle işten durdurma kâğıtlarını çalışanlara dağıtmıştır.

Sn Başbakan Hüseyin Özgürgün, ısrarlı taleplerimize rağmen sendikamızla hiçbir şekilde iletişim kurmamış fakat bir tv programında sorulan soruya karşılık “mevkilerimizi kullanarak CAS’ta sendika olmayacağını biz garanti ettik” demiştir.

Sn Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile de görüşme talebimiz bugüne kadar karşılıksız kalmıştır. Fakat 17.01.2017 tarihinden meclis çatısı altında gündeme gelen CAS konusunda konuşmak istemediğini ve “ CAS’ta normal bir toplu iş sözleşmesi ve grev hakkıyla CAS toptan batar, ilk adımın eylem olmaması gerekirdi ” cümlesini kullanmıştır.

Hükümeti oluşturan UBP-DP genel başkanlarına ve aynı zamanda Başbakan ve Başbakan yardımcısına sormak istiyoruz.

Sn Özgürgün, Başbakan görevinde olmanıza rağmen, CAS’ta sendikasız çalışılacağı garantisini hangi yasaya dayanarak verdiniz? Sendika ve toplu iş sözleşmesi konusunda ısrarcı olan CAS emekçilerini hangi yasaya dayanarak işten attınız? Başbakan olunduğu zaman her türlü yasa dışılığı yapmaya hak mı kazanılıyor?

Sn Denktaş, “Normal bir toplu iş Sözleşmesi ve Grev hakkından ötürü neden CAS toptan batsın? Normal bir Toplu İş Sözleşmesi rasyonel veriler ve yasalar dikkate alınarak hazırlanır. Özel sektör de dâhil DEV-İŞ ve bağlı sendikalarının imzalanmış 22 toplu iş sözleşmesi mevcut, bu iş yerlerinin hiçbiri batmadı. Hatta ekonomik olarak zora giren bazı işyerlerine emekçi haklarını geriletmeden karşılıklı çözümler bulundu. Grev hakkı sendikaların yasal ve tartışılamaz haklarından biri olmasına rağmen, bize göre en son kullanılacak enstrümandır. Ne şartlarda ve nasıl kullanılabileceği de yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Toplu İş Sözleşmesi ve ilgili yasalar, delinmediği müddetçe, grev hakkı saklı tutulur. Uyuşmazlıkların ve sıkıntıların aşılmasında esas olan iyi niyetle müzakere yollarını kullanmaktır. CAS emekçileri meclis kapısında bugün itibarı ile 30. Günlerine girdiler. Sendikanın ilk günden beridir görüşme çağrılarına neden icabet etmediniz? Atılması gereken ilk adımın eylem olmaması gerektiğinden söz ediyorsunuz fakat görüşme ve müzakere çağrılarını da yok sayıyorsunuz. CAS’ta yaşanan çarpıklıkları, hak gasplarını ve yasa dışılıkları düzeltmek için sendikayla müzakere başlatmayarak ilgili tüm çarpıklıkları kamufle etmeye mi çalışıyorsunuz?

Sendikamızın ve CAS emekçilerinin temel olarak iki isteği var.

Anayasal haklarını kullandılar diye işten atılan emekçilerin derhal işlerinin başına dönmeleri. Ekonomik anlamda yasaların tanıdığı temel haklarla dahi olsa, güvenceli çalışma hakkı için disiplin yönetmeliğini de düzenleyerek, minimum temel haklarla bir Toplu İş Sözleşmesi imzalamak.

Biz emekçiler, ekmek teknemize en az sizler kadar değer verip sahip çıkıyoruz. Gayrı yasal olarak yaşanan işten durdurmalar karşısında dahi CAS’a zarar vermemek adına yaptığımız uyarı grevini, uçuş olmayan bir buçuk saatle sınırlı tutarak gösterdiğimizi düşünüyoruz.

Hükümet olarak mevcut yasalara zerre saygınız varsa, gelin bir an önce müzakereleri başlatarak yaşanan mağduriyetleri ve sorunları ortadan kaldıralım.