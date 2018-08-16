'Hükümete ayrıntılı ekonomi raporu sunulacak'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve koalisyon ortaklarının görüşmesi tamamlandı.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü görüşmenin ekonomi ağırlıklı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanlarının düşüncelerini genel hatlarıyla hükümet ortaklarına aktardığını belirtti.

Akıncı, ayrıca Cumhurbaşkanlığı olarak bu bağlamda hazırlayacakları daha ayrıntılı raporu da hükümete ileteceklerini ifade etti.

Dövizdeki ateşin yavaş yavaş söndüğünü de dile getiren Akıncı, “Çare ekonomik ve ortak akılla olaya yaklaşmaktır. İçinde bulunduğumuz koşullarda, en başta Hükümetin, Meclis’in ve Cumhurbaşkanlığı’nın konuya el birliğiyle sahip çıkması önemlidir.” dedi.

Akıncı, Kıbrıs Sorunu ile ilgili de yaşanan gelişmelere yönelik kısa bir bilgi vererek, Eylül ayında tüm ilgili aktörlerin New York’ta bir araya geleceğini, Eylül’ün son günlerinde de BM Genel Sekreteri ile görüşmelerin söz konusu olacağını açıkladı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle: Hükümeti oluşturan parti liderleriyle görüştük. Her hafta Başbakanla görüşüyoruz, olağanüstü durum olmadıkça ayda bir de hükümeti oluşturan liderlerle görüşüyoruz. Bugün ekonomi ağırlıklı toplantı gerçekleştirdik. Hükümetin iyi niyetle dövizde yaşanan tırmanışa karşı almış olduğu, almayı tasarladığı bir takım tedbirleri benimle de birlikte değerlendirdiler. Geçtiğimiz gün de Meclis’te muhalefet partileriyle de değerlendirme toplantısı yapıldı. Hükümeti önerilere açık gördüm. Aldıkları tedbirlerin geliştirilebileceği kendileri de söylüyor. Bu konuda düşüncesi olanlara kapılarının açık olduğunu değerlendiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de ekonomi danışmanlarımızın hazırladığı düşünceleri kendilerine genel hatlarıyla aktardım. Daha ayrıntılı raporu da Cumhurbaşkanlığı olarak hükümete ileteceğiz. İçinde bulunduğumuz koşullarda, en başta Hükümetin, Meclis’in ve Cumhurbaşkanlığı’nın konuya el birliğiyle sahip çıkması, yurttaşların sorunlarını mümkün olduğu kadar asgariye düşürecek tedbirleri el birliğiyle almamızın yolunun açılması önemlidir. Hükümeti bu konuda gayretli gördüm…

Bu arada da dövizdeki ateşin yavaş yavaş sönmekte olduğunu gözlemliyoruz. İlk günlerdeki ani fırlayış kendini daha durgun hale getirmeye yöneltti. Bu da akla, ani ve büyük sıçramada spekülatif tavırların da söz konusu olduğunu getiriyor. Çare ekonomik ve ortak akılla olaya yaklaşmaktır. TL üzerinde KKTC Merkez Bankası’nın kontrolü yok, tamamen TC Merkez Bankası’nın kontrolünde olan bir para birimi. Buna karşın da hiçbir şey yapamayız noktasında değiliz. Alabileceğimiz bazı tedbirler olabilir, Hükümet’in yapmaya çalıştığı da budur. Temennimiz; bundan sonraki günlerde dövizdeki anormal artışların artık girmiş olduğu duraklama ve aşağı şekilde trendinde devam edip, uygun noktaya gelmesidir. TL’yi kullanan halkın ezilmemesini, mağdur olmamasını temin etmek için de alınabilecek tedbirleri almamızdır.

Kıbrıs Sorunu…

“Önümüzdeki Eylül ayı, tüm ilgili aktörlerin New York’ta bir araya gelecekleri ay olacak. Eylül’ün son günlerde BM Genel Sekreteri ile görüşmeler söz konusu olacak. Bunların dışında Guterres’in görevlendirdiği Lute bizimle, Güney Kıbrıs’ta liderle ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştü. Eylül ayının ilk yarısında Atina, Londra ve Brüksel’i ziyaret edeceğini biliyoruz. Eylül ayı ortalarında raporunu sunacak. Rapor ışığında atılabilecek adımları genel sekreterle birlikte değerlendirme fırsatımız olacak. Temennimiz; ortaya çıkacak durumun Kıbrıs’ta iyi gelişmelere zemin oluşturabilmesidir. Akıl yolunda, mantık yolunda buluşmayı temenni ediyorum. Çıkış yolu; istenirse, irade ortaya konulursa elbette vardır. Ortak akılda buluşma sadece ekonomide gerekli değildir Kıbrıs Sorunu’nun çözümü bağlamında da ilgili kesimlerin ortak akılda mantık yolunda buluşması da gerekli ve yararlı olur.”