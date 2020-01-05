Hükümete 9 Ocak'a kadar süre

Seyrüsefer ve ehliyet zamlarını protesto etmek için kurulan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook sayfasının kurucusu Fikri Marasalı, eylem çağrısında bulundu. Marasalı, birkaç günde binlerce sosyal medya kullanıcısına ulaştı, kurduğu grupta “Hükümete zamların geri alınması için 9 Ocak Perşembe saat 18:00’e kadar süre veriyoruz” diyerek bir yazı paylaştı. Eylem çağrısında bulunan Marasalı, “Zamlara hayır demek için sen de gel” dedi.

Marasalı’nın açıklaması şu şekilde:

“Bildiğimiz üzere 8 Ocak Çarşamba günü saat 18:00’da, Lefkoşa Terminal’inde Zamlara Karşı Uyarı Eylemi’nde buluşuyoruz. Eylem yerinde 17:50 gibi hazır olma hassasiyetine dikkat edersek çok sevineceğiz. Zamlardan ve olası bir yağmurdan korunmak için Şemsiyeni de almayı, mümkünse sarı renkli giyinmeyi ve kaldırımda devam edecek uyarı eyleminde meşale, fener, düdük, davul gibi aletleri olan da getirebilir.

Sosyal medyadan hepimizin yapacağı canlı yayınlar ile gelemeyen, gelmek istemeyenleri de meydanda hissettirelim. Bol bol paylaşımlar yapalım. #ŞemsiyeniDeAlGel #ZamlaraHayır hashtag’larını kullanırsak, birbirimizden haberdar olmuş oluruz.

Tüm bunların yanında siyasi bir hareketin, partinin veya sendikanın bayrağı, logosu olmaması hassasiyetlerimiz arasındadır. Tabii tüm bunlar olurken ırkçı ve küfürlü ifade – slogan kesinlikle tasvip etmediğimiz bir durumdur.

Kaldırımlar bizim ve kaldırımda kurulacak serbest kürsüde konuşmak isteyen gönüllüler Küfürlü, Cinsiyetçi, Irkçı, Siyasi Parti propagandası olmamak şartıyla 5dk’lık bir süre ile haykırabilir.

Eylem alanına gelirken rejimin bize yarattığı trafik kaosunu biz yaratmayıp, bir başkasının hakkını gasp etmeden araçlarımızı park edelim. Hükümete zamların geri alınması için 9 Ocak Perşembe saat 18:00’e kadar süre veriyoruz. Böyle bir duyum almadığımızda kontak kapatmadan birçok sivil itaatsizlik eylemine kadar, süresiz, kitlesel eylemlere hepimiz hazır olalım. Artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Ya başaracağız, ya da hamur gibi yoğrulacağız. Bu halkın artık çizecek bir yolu var. Ucuz manipülasyonlara, basit oyunlara, egoist çıkarlara kanma vakti geçti, zihnimizi özgürleştiriyoruz. Artık zihnimizin köleliğine son veriyor, güzel yarınlara ilk adımların olması umutlarıyla hepinizi selamlıyoruz.

Biz artık bir aileyiz!

Haydi! #ZamlaraHayır demek için #ŞemsiyeniAlDaGel”