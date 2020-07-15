“Hükümet Yüzünü Bize Dön” Birleşik Eylem Komitesi Başbakanlık önünde eylem yapacak
“Hükümet Yüzünü Bize Dön” Birleşik Eylem Komitesi, yarın sabah 07.30'da Başbakanlık önünde bir eylem gerçekleştireceğini açıkladı.
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“Hükümet Yüzünü Bize Dön” Birleşik Eylem Komitesi, yarın sabah 07.30'da Başbakanlık önünde bir eylem gerçekleştireceğini açıkladı.
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan (KTEZO) verilen bilgiye göre 08.30'da ise birleşik eylemliliğin geldiği noktanın değerlendirileceği basın toplantısı düzenlenecek.
Eylem ve basın toplantısı Başbakanlık önündeki eylem çadırında gerçekleştirilecek.
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